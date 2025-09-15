Саид С. проводит ещё 6 экскурсий

Находясь в Хургаде, можно и нужно посвятить часть своего времени экскурсиям. Самая первая, с которой следует начать, экскурсия ⛳ по Хургаде. О Хургаде, одном из самых популярных курортов Египта, слышали даже те, кто ни разу там не был. Это крупный туристический центр, расположенный в 500 км к юго-востоку от Каира и более чем на 40 км протянувшийся вдоль побережья Красного моря 🌊. Хургада любима туристами благодаря своему благодатному климату, изобилию солнечных дней, а также благодаря многочисленным пляжам, пологим и песчаным, что особенно нравится отдыхающим с детьми. Температура воздуха здесь колеблется от +35 в июле до +23 градусов в феврале.

Хургада состоит из трех частей: Старого города, Нового города и непосредственно курортной зоны, которая тянется на юг и на север от города и представляет собой побережье, застроенное вереницами отелей. Есть в Хургаде и аэропорт, принимающий чартерные рейсы. Хургада – молодой и быстро растущий курорт, примерно каждый месяц здесь вырастают новые отели. Это один из наиболее демократичных курортов Египта.

На обзорной экскурсии 🧭 по Хургаде Вы посмотрите несколько районов города, главную мечеть, самую красивую коптскую церковь ⛪, сможете прогуляться 👣 по самым шикарным и романтичным местам Хургады. Посетите красивейшую набережную Марина, где находятся яхты и корабли, самые лучшие кафе, рестораны и дискотеки города. Впоследствии, все эти места вы сможете посетить сами или с компанией друзей. Гид вам посоветует, где можно сделать недорогие покупки, приобрести сувениры 🎁, купить кожаные изделия и текстиль. Несомненно, интересная программа экскурсии 🧭 по Хургаде и масса впечатлений будет приятным воспоминанием о нашем прекрасном городе!