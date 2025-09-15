Саид С. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Египет
  2. Экскурсии

Обзорная по Хургаде

Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Находясь в Хургаде, можно и нужно посвятить часть своего времени экскурсиям.

Самая первая, с которой следует начать, экскурсия ⛳ по Хургаде.

О Хургаде, одном из самых популярных курортов Египта, слышали даже те, кто ни разу там не был.

Это крупный туристический центр, расположенный в 500 км к юго-востоку от Каира.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $10 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде
Находясь в Хургаде, можно и нужно посвятить часть своего времени экскурсиям. Самая первая, с которой следует начать, экскурсия ⛳ по Хургаде. О Хургаде, одном из самых популярных курортов Египта, слышали даже те, кто ни разу там не был. Это крупный туристический центр, расположенный в 500 км к юго-востоку от Каира и более чем на 40 км протянувшийся вдоль побережья Красного моря 🌊. Хургада любима туристами благодаря своему благодатному климату, изобилию солнечных дней, а также благодаря многочисленным пляжам, пологим и песчаным, что особенно нравится отдыхающим с детьми. Температура воздуха здесь колеблется от +35 в июле до +23 градусов в феврале.
Хургада состоит из трех частей: Старого города, Нового города и непосредственно курортной зоны, которая тянется на юг и на север от города и представляет собой побережье, застроенное вереницами отелей. Есть в Хургаде и аэропорт, принимающий чартерные рейсы. Хургада – молодой и быстро растущий курорт, примерно каждый месяц здесь вырастают новые отели. Это один из наиболее демократичных курортов Египта.
На обзорной экскурсии 🧭 по Хургаде Вы посмотрите несколько районов города, главную мечеть, самую красивую коптскую церковь ⛪, сможете прогуляться 👣 по самым шикарным и романтичным местам Хургады. Посетите красивейшую набережную Марина, где находятся яхты и корабли, самые лучшие кафе, рестораны и дискотеки города. Впоследствии, все эти места вы сможете посетить сами или с компанией друзей. Гид вам посоветует, где можно сделать недорогие покупки, приобрести сувениры 🎁, купить кожаные изделия и текстиль. Несомненно, интересная программа экскурсии 🧭 по Хургаде и масса впечатлений будет приятным воспоминанием о нашем прекрасном городе!
Начало
🚩 Хургада, ваш отель
Место завершения
🏁 Хургада
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Саид С.
Саид С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Саид С. проводит ещё 6 экскурсий

Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
$40
8 часов
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
12 отзывов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
$650
48 часов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
11 отзывов
Морская рыбалка в Хургаде
$30
8 часов
Морская рыбалка в Хургаде
Индивидуальная прогулка на яхте
$120
5 часов
Индивидуальная прогулка на яхте
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
$55
12 часов
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Парасейлинг
$25
2 часа
Парасейлинг

Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
$30
3 часа
Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
22 отзыва
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
$50
17 часов
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
13 отзывов
Каир на автобусе из Хургады
$62
20 часов
Каир на автобусе из Хургады
11 отзывов
Мега Сафари
$24
6 часов
Мега Сафари
10 отзывов
Подводная лодка «Синдбад»
$42
3 часа
Подводная лодка «Синдбад»
10 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
$60
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
9 отзывов