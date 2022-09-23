Мото сафари на квадроциклах

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Управление квадроциклом и багги возможно с 14 лет

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Управление квадроциклом и багги возможно с 14 лет.

Необходимо взять с собой: копии паспортов или фото в телефоне первой страницы; удобную одежду и обувь; головной убор; солнцезащитные очки; арафатку; деньги на личные расходы; телефон или камеру; воду.
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы сможете насладиться захватывающей ездой по пустыне Синая, сделать потрясающее фото на память, познакомиться с местными жителями — бедуинами. Заехав к бедуинам, у Вас будет возможность пообщаться с ними и отведать настоящий бедуинский чай.

Программа

  • инструктаж по вождению.
  • поездка на квадроциклах (1 час).
  • остановка на чаепитие у бедуинов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание катание на квадроцикле чай русскоговорящий гид
Что не входит
  • Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом арафатка и солнечные очки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🚌На автобусе🍀Природа и пейзажи🏜Сафари🛻На квадроциклах

Похожие туры в Шарм-Эль-Шейхе

Мото-сафари на квадроциклах
3 часа
🐫 На верблюдах
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 24 чел.
Организатор экскурсии Karim
Karim
4.8
31 отзыв
Мото-сафари на квадроциклах
Ни один отдых на берегу Красного моря не обходится без путешествия
ваш отель
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
$17 за 1 человека
Мото-сафари Шарм-эль-Шейх
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Мото-сафари Шарм-эль-Шейх
Мото-сафари Шарм эль Шейх - одна из самых ярких экскурсии в пустыню Египта
возле ресепшена отеля
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
$18 за 1 человека
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
3 часа
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.8
4 отзыва
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Эта экскурсия идеальна для тех, кто не представляет свою жизнь
Ваш отель
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
$25 за 1 человека
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
5 часов
🐫 На верблюдах
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Karim
Karim
4.5
2 отзыва
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Дух приключений и свободы ждет вас
ваш отель
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
$35 за 1 человека
Сафари по пустыне на рассвете
3 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Сафари по пустыне на рассвете
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
у вашего отеля
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
20 за 1 человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах
1 час
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
6 отзывов
Индивидуальное сафари на квадроциклах
Эта экскурсия отличается от групповых тем
У шлагбаума вашего отеля
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
$30 за 1 человека
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
4.5 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Salah
Salah
Нет отзывов
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
Зарядиться адреналином, полюбоваться пустыней и отдохнуть в бедуинском шатре с чашечкой чая
у вашего отеля
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
40 за 1 человека
Экскурсия на Машинах Багги
2 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Экскурсия на Машинах Багги
Экскурсия на багги в Шарм-эль-Шейхе гарантирует всем яркие впечатления
Возле ресепшена отеля
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
$30 за 1 человека
Индивидуальное мото-сафари: катание по пустыне
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.7
17 отзывов
Индивидуальное мото-сафари: катание по пустыне
Предлагаем вам отправиться на мотосафари по пустыне без других туристов
Ваш отель
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
от $22 за 1 человека
Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
10 часов
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Karim
Karim
4.7
13 отзывов
Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
Если вы любите красоту природы, то вам нужно выехать за пределы отеля
ваш отель
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
$40 за 1 человека
Катание на багги по пустыне
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Карим
Карим
Нет отзывов
Катание на багги по пустыне
Исследовать фантастические египетские ландшафты (с трансфером из Шарм-эль-Шейха)
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
25 за 1 человека
Красоты каньона Салама и катание на квадроциклах
9 часов
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Красоты каньона Салама и катание на квадроциклах
Во время экскурсии вы полюбуетесь природой Синайского полуострова
ресепшен вашего отеля
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
$35 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ