Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

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Описание
Вы сможете насладиться захватывающей ездой по пустыне Синая, сделать потрясающее фото на память, познакомиться с местными жителями — бедуинами. Заехав к бедуинам, у Вас будет возможность пообщаться с ними и отведать настоящий бедуинский чай.
Программа
инструктаж по вождению.
поездка на квадроциклах (1 час).
остановка на чаепитие у бедуинов.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание катание на квадроцикле чай русскоговорящий гид
Что не входит
Фото и видео материалы
Сделанные фотографом арафатка и солнечные очки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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