Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

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Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе.

Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьёзно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.

Всё намного проще, если вы заказываете трансфер заранее.

Мы отлично решаем этот вопрос.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $30 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
Комфорт, надёжность и индивидуальный подходВыберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезёт до места назначения. Индивидуальное такси 🚕 имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придётся часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезёт всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания.
Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги. Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Что входит
  • Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
Что не входит
  • Экскурсия
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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