Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

Комфорт, надёжность и индивидуальный подходВыберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезёт до места назначения. Индивидуальное такси 🚕 имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придётся часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезёт всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания.

Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги. Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.