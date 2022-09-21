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Описание
Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове! В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок.
Программа
плаванье (снорклинг).
катание на верблюдах вдоль моря (10 минут).
джип сафари до каньона Эль Салама.
пешая прогулка по каньону (около часа).
чаепитие в бедуинской деревне.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед катание на верблюде джип сафари транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Напитки во время экскурсии прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$) арафатки фото и видео материалы
Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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