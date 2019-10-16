66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории богемного района

Мы прогуляемся мимо «Мулен Руж», заглянем в кафе, где работала Амели, и рассмотрим мельницы, которым кафе обязано своим названием. Вы увидите легендарный «корабль-прачечную», где жили и творили Пикассо, Матисс, Кокто, Ренуар и другие знаковые художники. А у дома Ван Гога мы сможем сравнить реальный вид из окна художника с его живописным воплощением на полотне. По пути я не только расскажу истории из жизни Монмартра, но и покажу старые фотографии, открытки и картины, которые помогут вам лучше представить, как с течением времени менялся этот район.

Монмартр глазами местных жителей

Cвернем с шумных туристических троп на улочку, которая сохранила первозданную атмосферу района. Здесь неспешно прогуливаются пожилые дамы с собачками и открыты двери антикварных лавочек. Вы пройдете мимо уютных вилл 18-19 века и узнаете историю психиатрической клиники, которая позже превратилась в Институт благородных девиц. Отыщете современный средневековый замок, пожмете руку человеку в стене, познакомитесь с героями прошлого и окунетесь в спокойную повседневную жизнь Монмартра. А закончится наша прогулка на самой вершине холма, откуда открывается роскошный вид на Париж!

После экскурсии я могу посоветовать вам уютные кафе и хорошие рестораны, местные магазинчики с французскими марками, да и просто рассказать, где стоит прогуляться в Париже.