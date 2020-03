66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

We had a very good time with Dina. She is passionate about Paris, knows the city and presents her material well. She made me wanting to come back and spend more time in Paris. Just one little comments to Dina: improve your communication skills via e-mail: when someone writes you an e-mail the person expect to get an answer withing reasonable time. Otherwise it was very nice and good look with your life in Paris!

Мы очень хорошо провели время с Диной. Она увлечена Парижем, знает город и хорошо подает свой материал. Благодаря ей я хочу вернуться и провести в Париже больше времени. Один маленький комментарий: улучшите свои навыки общения по электронной почте: когда кто-то пишет вам электронное письмо, он ожидает получить ответ в течение разумного времени. В остальном все было очень мило и хорошо!