66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. 7 слов о Монмартре

Увидеть настоящий, нетуристический Монмартр на обзорной прогулке по холму

Dina
Задать вопрос
Dina – ваш гид
Монмартр – это не только художники, романтика, базилика Сакре-Кёр и «Мулен Руж»! Мы отойдем от проторенных туристических маршрутов и свернем в тихие улочки, которые хранят атмосферу и историю настоящего Монмартра начала XX века: богемного, но спокойного и почти деревенского.

Вы увидите мастерские художников и старинные виллы, заглянете в кафе Амели и понаблюдаете, как с годами преображался самый романтичный район Парижа.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча métro Pigalle
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии66 отзывов
4.79
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре

Что вас ожидает

Истории богемного района

Мы прогуляемся мимо «Мулен Руж», заглянем в кафе, где работала Амели, и рассмотрим мельницы, которым кафе обязано своим названием. Вы увидите легендарный «корабль-прачечную», где жили и творили Пикассо, Матисс, Кокто, Ренуар и другие знаковые художники. А у дома Ван Гога мы сможем сравнить реальный вид из окна художника с его живописным воплощением на полотне. По пути я не только расскажу истории из жизни Монмартра, но и покажу старые фотографии, открытки и картины, которые помогут вам лучше представить, как с течением времени менялся этот район.

Монмартр глазами местных жителей

Cвернем с шумных туристических троп на улочку, которая сохранила первозданную атмосферу района. Здесь неспешно прогуливаются пожилые дамы с собачками и открыты двери антикварных лавочек. Вы пройдете мимо уютных вилл 18-19 века и узнаете историю психиатрической клиники, которая позже превратилась в Институт благородных девиц. Отыщете современный средневековый замок, пожмете руку человеку в стене, познакомитесь с героями прошлого и окунетесь в спокойную повседневную жизнь Монмартра. А закончится наша прогулка на самой вершине холма, откуда открывается роскошный вид на Париж!

После экскурсии я могу посоветовать вам уютные кафе и хорошие рестораны, местные магазинчики с французскими марками, да и просто рассказать, где стоит прогуляться в Париже.

Организационные детали

К оплате принимаются банковские карты.

7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре
7 слов о Монмартре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура métro Pigalle.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
Напишите мне

66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Экскурсия прошла в приятной обстановке неспешного знакомства с Монмартром. Приятно, что гид увлекательно и интересно преподносит разнохарактерный материал. Удачно показывает места ( можно присесть, можно правильно встать), связанные с историей и известными личностями. Прогулка была увлекательной как для взрослых, так и для подростков. Спасибо!
22 сентября 2019
Худшая экскурсия за последнее время!За 2 часа 5 остановок и в общей сложности 15 минут по большей части сухого текста.Очень жаль .
Алексей
26 августа 2019
Дина один из лучших гидов по Парижу. Информация сбалансирована, интересна, нет молчаливых пауз. Использует традиционные и нестандартные маршруты, при этом по желанию туристов (с учётом ваших интересов) может их менять . Очень познавательно и и интересно. Брали у неё две экскурсии - обе очень удачно.
Спасибо Дине.
9 августа 2019
Дина умница! Было очень познавательно, интересно и красиво!
25 июля 2019
We had a very good time with Dina. She is passionate about Paris, knows the city and presents her material well. She made me wanting to come back and spend more time in Paris. Just one little comments to Dina: improve your communication skills via e-mail: when someone writes you an e-mail the person expect to get an answer withing reasonable time. Otherwise it was very nice and good look with your life in Paris!
__

Мы очень хорошо провели время с Диной. Она увлечена Парижем, знает город и хорошо подает свой материал. Благодаря ей я хочу вернуться и провести в Париже больше времени. Один маленький комментарий: улучшите свои навыки общения по электронной почте: когда кто-то пишет вам электронное письмо, он ожидает получить ответ в течение разумного времени. В остальном все было очень мило и хорошо!
3 июля 2019
Дина провела экскурсию в лёгкой,непринужденной форме.Провела по самым живописным улочкам Монмартра,рассказала много интересного и нового. Несмотря на жару, не устали и не заметили, как прошло время. Рекомендуем взять эту экскурсию.
27 июня 2019
Дина очень общительная девушка, отзывчивая, все нам показала, рассказала, помогла с билетами МуленРуж! Пять баллов с плюсом!
26 апреля 2019
Наша разношерстная компания от экскурсии оказалась в восторге в полном составе. Я просто благодарна за интересные и эмоциональные рассказы, а также за то, что я там оказалась и после экскурсии провела не менее замечательный час на Монмартре уже в компании вина и мидий)
Спасибо!
11 апреля 2019
Замечательная экскурсия с Диной по Монмартру! Кажется, что Дина знает всё и даже больше об этом живописном районе Парижа. С нами в группе был ребёнкок (10 лет), и даже он с удовольствием слушал рассказы о жизни на Монмартре. Рекомендую!
26 марта 2019
Были с дочерью 15 марта 2019 года. Прекрасная экскурсия, спасибо Дине! Просто отдыхаешь во время прогулки. Это идеальное решение для людей, которые мало знают Париж или ограничены во времени. Узнали многое за короткое время об истории Монмартра. Дина может ответить на любой интересующий Вас вопрос.
Ещё 56 отзывов

Dina проводит ещё 3 экскурсии

Ваш идеальный день в Париже!Ваш идеальный день в Париже!Ваш идеальный день в Париже!
скидка25%
€286
215 за экскурсию
7 часов
15 отзывов
Экскурсия «карт-бланш»: изучить самое-самое на ваш выбор и понять, чем дышит город
Карт-бланш — это неограниченная свобода, это целый день, спланированный специально для вас, в компании профессионального гида. Мы обсудим ваши пожелания и предпочтения, и экскурсия пройдет в вашем ритме. Вы исследуете самые главные места; прогуляетесь с утра по Левому берегу; изучите шедевры Лувра или музея Орсе; сбежите на Монмартр или посмотрите на Париж, катаясь на корабликах по Сене. Какой бы маршрут вы ни выбрали, обещаю интересные рассказы о прошлом города и погружение в его жизнь — все, чтобы вы прочувствовали и полюбили Париж!
Узнать Париж за 3 часаУзнать Париж за 3 часаУзнать Париж за 3 часа
скидка20%
€150
120 за экскурсию
3 часа
71 отзыв
Обзорная прогулка по главным объектам города для тех, кто спешит
Оказавшись в Париже, так хочется всё успеть – всё увидеть, понять и почувствовать! Эта экскурсия создана специально для тех, кто спешит узнать о французской столице всё самое интересное. Вы прогуляетесь вдоль Сены, увидите Лувр и Пале-Рояль, отдохнете в скверах у Елисейских полей, погружаясь в историю и невероятную атмосферу Парижа.
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как домаBonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как домаBonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома
137 за экскурсию
1.5 часа
13 отзывов
Прогуляться по своему кварталу, как настоящий парижанин
Приезжая в Париж, сразу хочется влиться в его жизнь, стать частью города и получить от него всё самое лучше. Однако это достаточно сложно сделать, когда у вас всего несколько дней, вы не говорите по-французски и у вас всего один путеводитель. Я составлю ваш личный путеводитель: проведу по лучшим местам в вашем квартале и окрестностях, а также расскажу о том, как живет настоящий парижанин.

Экскурсии по Монмартру в Париже

Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-КёрОчарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-КёрОчарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
32 за человека
2 часа
37 отзывов
Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни
Монмартр обладает особенной атмосферой. Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
Прогулки по МонмартруПрогулки по МонмартруПрогулки по Монмартру
От 85 за экскурсию
3 часа
171 отзыв
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой. В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь. Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни. Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином. Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании. Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!
Монмартр: «эффект присутствия»Монмартр: «эффект присутствия»Монмартр: «эффект присутствия»
От 183 за экскурсию
3 часа
42 отзыва
Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Холм художников» или все-таки «Гора мученичества»? В начале ХХ века казалось, что первые невозможны без второго. Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках – творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив - придает ему демонический шарм, который и по сей день магнитом притягивает артистических натур. Проверим?
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легендыМагия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легендыМагия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
20 за человека
1.5 часа
1 отзыв
Пожалуй, самая парижская экскурсия, которую только можно представить
Когда зажигаются звезды и уличные фонари, на улочках Монмартра оживают тени прошлого. Под мелодии уличных музыкантов вы пройдете мимо ярких кабаре и старинных вывесок, увидите места, вдохновлявшие Ренуара, Дега, Матисса и Пикассо. Посмотрите на город с самой эффектной точки, услышите курьезные истории и ощутите поэзию и богемный дух Парижа.
На повестке дня — Монмартр!На повестке дня — Монмартр!На повестке дня — Монмартр!
53 за человека
2 часа
4 отзыва
Раскрыть секреты самого скандального района Парижа и погулять по его живописным улочкам
Вы увидите все знаковые места богемного квартала: легендарные кабаре, дома великих художников и белоснежное аббатство Сакре-Кер. Услышите историю старинных кафе и знаменитых жителей района, рассмотрите французскую столицу с высоты птичьего полета и полюбите ее еще сильнее!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи