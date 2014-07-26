2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту

Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей

Александра
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Александра – ваш гид
Прогулка по кварталу Маре предназначена для тех, кто желает пройтись по лабиринту старых узеньких улочек с неровными, часто мило обшарпанными домами, фасады которых почернели от выхлопных газов и на дверях, воротах и окнах которых давно потрескалась краска.
180 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту

Маре — это один из парижских кварталов, который считают самым “неиспорченным”. Почему? Все дело в том, что Париж был серьезно перестроен в XIX веке. Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары. И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов.

Во время прогулки я буду рассказывать о тех людях, кто когда-то владел особняками этого квартала в XV, XVII и XIX веках. Большинство имен, возможно, вам мало о чем говорит, но жизнь многих этих персонажей может быть легко положена в основу приключенческого романа — Маркиза де Бренвилье, Принцесса Роган, Мадам де Севинье, Мадам де Мантенон…

Нужно также сказать, что в Маре находится «Pletzel», что в переводе с идиш означает «маленькая площадь», — это самый известный еврейский квартал Парижа. Историю квартала, как он здесь образовался, его драматичное прошлое — обо всем я расскажу в ходе экскурсии.

Мы также пройдем мимо ярких витрин, манящих товарами современных французских дизайнеров, мимо еврейских прилавков, где продают маринованные огурцы и необыкновенно дорогие, но так же невероятно вкусные пирожки со шпинатом или овечьим сыром!

Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 июля 2014
Экскурсия прошла нормально но не более того! На четверочку с минусом! Александра очень старалась но бывают более интересные экскурсии. Если сделать скидку на то что она не профессионал то хорошо!
22 января 2014
Выбрав Александру в качестве гида для прогулок по музею Орсе, а позже и по кварталу Маре , мы ни сколько не ошиблись! Знание молодой девушкой прошлого, всемирной истории и конечно, истории Франции, вызывает большое уважение! Понятно, что даже самые беглые экскурсии по таким местам, как музей Орсе и квартал Маре занимают немало времени... Но, умение Саши импровизировать, мгновенно устанавливать эмоциональный контакт, сделало обе экскурсии легкими и приятными! Присущее ей чувство юмора, помогло узнать нам, что на первый взгляд скучные произведения искусства, скрывают очень забавные истории ... Ум - ни - ца !!!!

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