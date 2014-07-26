2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по кварталу Маре предназначена для тех, кто желает пройтись по лабиринту старых узеньких улочек с неровными, часто мило обшарпанными домами, фасады которых почернели от выхлопных газов и на дверях, воротах и окнах которых давно потрескалась краска.

Маре — это один из парижских кварталов, который считают самым “неиспорченным”. Почему? Все дело в том, что Париж был серьезно перестроен в XIX веке. Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары. И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов.

Во время прогулки я буду рассказывать о тех людях, кто когда-то владел особняками этого квартала в XV, XVII и XIX веках. Большинство имен, возможно, вам мало о чем говорит, но жизнь многих этих персонажей может быть легко положена в основу приключенческого романа — Маркиза де Бренвилье, Принцесса Роган, Мадам де Севинье, Мадам де Мантенон…

Нужно также сказать, что в Маре находится «Pletzel», что в переводе с идиш означает «маленькая площадь», — это самый известный еврейский квартал Парижа. Историю квартала, как он здесь образовался, его драматичное прошлое — обо всем я расскажу в ходе экскурсии.

Мы также пройдем мимо ярких витрин, манящих товарами современных французских дизайнеров, мимо еврейских прилавков, где продают маринованные огурцы и необыкновенно дорогие, но так же невероятно вкусные пирожки со шпинатом или овечьим сыром!