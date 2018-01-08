Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите увлекательный музей восковых фигур Гревен
Посмотрите на реалистичные фигуры любимых звезд
Сфотографируйтесь на красной ковровой дорожке вместе с голливудскими актерами и актрисами
Изучите историю Франции, начиная с Жанны д'Арк и Людовика XIV
Посетите Зеркальную залу с джунглями и индуистским храмом
В самом центре Парижа более 200 деятелей прошлого и настоящего ждут встречи с вами и вашей семьей. Попозируйте с самыми известными персонами на земле для удивительных фото!
С 1882 года это место является одним из главных парижских развлечений, где рады и молодежи, и старикам. Роскошная мраморная лестница, построенная в 1900 году, приведет вас в уникальный мир, который начинается с Зеркальной залы.
Уникальное светозвуковое шоу, впервые представленное в 1906 году и воссозданное на его столетнюю годовщину, поражало поколения посетителей.
Музей рад представить вам своих последних персонажей: Мика Джаггера, Лана Лана, Кэти Перри и Ранвира Сингха.
Также не упустите возможность посетить новую зону шоу «Голос».
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в музей восковых фигур Гревен
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Музей Гревен открыт ежедневно с 10:00
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Stephan
8 янв 2018
Много фигур в музее. К сожалению, большинство из них - французы, которых, кажется, знают только во Франции. Но те, которые известны и за пределами Франции, великолепны. Некоторые были сделаны слишком простыми и их легко обнаружить в виде цифр, но большинство из них действительно отличная работа, и нужно было присмотреться, чтобы увидеть, что они не являются живыми людьми. Удивительно, насколько большой музей и сколько фигур внутри; этого не следовало ожидать, увидев музей снаружи. В целом, это был отличный визит.
А
Аноним
25 июля 2021
The showed characters are excellent. After the modern days, the second half is historic and it is worth taking the time to see it at its length. I tended to spend more in the first half, for pictures.
And then missed a lot of history, later on.
The building itself - of the Museum - is absolutely adamant to be refurbished and restored to its true standing and historic gem value.
Especially given its excellent location, large affluence and the very good promotion they have.
The walls decorations, part of the mirrors are of a lower quality and decoration standard.
Thank you for the excellent maintenance of the exhibited personalities!