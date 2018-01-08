В самом центре Парижа более 200 деятелей прошлого и настоящего ждут встречи с вами и вашей семьей. Попозируйте с самыми известными персонами на земле для удивительных фото!

С 1882 года это место является одним из главных парижских развлечений, где рады и молодежи, и старикам. Роскошная мраморная лестница, построенная в 1900 году, приведет вас в уникальный мир, который начинается с Зеркальной залы.

Уникальное светозвуковое шоу, впервые представленное в 1906 году и воссозданное на его столетнюю годовщину, поражало поколения посетителей.

Музей рад представить вам своих последних персонажей: Мика Джаггера, Лана Лана, Кэти Перри и Ранвира Сингха.

Также не упустите возможность посетить новую зону шоу «Голос».