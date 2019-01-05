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Описание
Что вас ожидает
Собор Парижской Богоматери и бывшая королевская резиденция
Наша прогулка начнется на королевской площади, которую сюрреалист Андре Бретон назвал лоном Парижа. Вы побываете на том самом месте, где в 1314 году был заживо сожжен последний Магистр Ордена Тамплиеров Жак де Моле, увидите «Башню болтунов», в которой находились камеры пыток. Возле священного христианского сооружения французской столицы вы узнаете, о чем рассказывают камни на фасаде Собора и на Соборной площади, а также о том, что бережно хранится в шпиле Собора Нотр-Дам и кто живет на его крыше! Осмотрите великолепные витражи готической часовни-реликвария Сент-Шапель. А также побываете в Консьержери – бывшей королевской резиденции, часть которой была переоборудована в тюрьму. Вы посетите несколько внутренних помещений, сохранившихся со времен Средневековья: Зал ратников, Караульный Зал, павильон с королевскими кухнями.
Организационные детали
Входные билеты в Сент-Шапель и Консьержери не в входят в стоимость экскурсии и оплачиваются туристами отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в Собор Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Париже
Провёл 110 экскурсий для 168 туристов
Париж! О, Париж! Любите ли вы Париж, как люблю его я?
Париж вдохновляет своей особенной атмосферой и воодушевляет воплотить ваши мечты в реальность. В первый раз посетив Париж 20 лет назад, я влюбилась в этот город и решила, что обязательно когда-нибудь буду здесь жить. Работая в крупной туристической компании в Москве, я летала в Париж несколько раз в год и посетила практически все его музеи и достопримечательности… И вот моя мечта сбылась. Уже 8 лет я живу в моем любимом городе и не перестаю восхищаться его красотой и очарованием. Я увлечена культурой и историей Франции, и, конечно же, французским языком.
Работаю в туризме с 1994 года, знаю каждый уголок Парижа. Я приглашаю вас на тематические прогулки по этому прекрасному городу.
По Парижу нужно обязательно гулять пешком и не торопясь, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
Ведь почти на каждом шагу вас ждут удивительные открытия.
Во время прогулок со мной вы узнаете парижские тайны, адреса необычных музеев, театров, кафе и бутиков, и, если захотите, познакомитесь с местными жителями.
До встречи в Париже!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
5 янв 2019
Здравствуйте Елена,пишу свой отзыв с опозданием. Спасибо Вам за экскурсию -Вы самый человечный и отзывчивый человек в Мире =). Экскурсия была интересной, познавательной -в компании не менее приятного человека. Рекомендую.
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Daria
9 ноя 2018
С 29 сентября по 4 октября мы с мужем первый раз были в Париже. Нам очень повезло, что первым экскурсоводом в Париже была Elena. Несмотря на то, что экскурсия была заявлена только по острову Сите, Лена с большой любовью к Парижу показала нам чудные уголки города. Прекрасное знание истории и замечательный русский язык, все это в первый же день пребывания в Париже привело к тому, что мы полюбили Париж, так же как и свой чудесный Питер.
Е
Евгений
20 июля 2018
Благодарны за экскурсию. Елена очень ответственно относится, хорошее знание предмета, хорошая подача материалов. Было очень интересно.
Е
Евгения
22 мая 2018
Мы первый раз в Париже. Замечательный гид Елена попыталась за один день показать и рассказать нам как можно больше. Нам очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать ее всем своим друзьям.
Н
Наталья
5 мая 2018
Очень понравилась прогулка с Еленой. В спокойном темпе и очень дружелюбной атмосфере, мы в очень плохую погоду(непрерывный дождь и сильный ветер), прошли весь маршрут не замечая времени. Елена очень обоятельная,доброжелательная, как будто вы давние знакомые или друзья. Благодаря Елене мы нигде не стояли под дождем в очередях и более того, она проводила нас до Лувра и мы стояли в кассу не на улице, в тот день это было важно! Такое отношение к людям заслуживает уважения! Также Елена нам подсказала на каком кораблике прокатиться с экскурсией на русском и снабдила заранее билетами, чем мы воспользовались на следующий день и были очень довольны! Благо и погода была прекрасной. Большое спасибо от всей нашей семьи
Н
Наталия
25 апр 2018
Экскурсовод Елена была интеллигентна и мила, не смотря на то, что в Париже не первый раз - узнали много интересных подробностей. С удовольствием отвечает на интересующие вопросы о жизни в Париже. В следующий раз с удовольствием встретимся с этим экскурсоводом. Спасибо Елене и Трипстеру:)
А
Анастасия
17 апр 2018
Ходили с Еленой на экскурсию Тайны острова Сите в апреле 2018, я и дочь 10 лет. Очень интересный экскурсовод, провела по всем интересующим нас местам, даже куда и не планировали. Правильный акцент делала на ребёнка, т. к. их историческими ценностями трудно заинтересовать. Без проблем перенесла время экскурсии на удобное для нас. Нам очень понравилось. Спасибо. Рекомендую
А
Анна
10 апр 2018
Очень хочется написать что-то действительно настоящее, чтобы передать всю теплоту, с которой Елена провела экскурсию. Во-первых, это единственный гид из всех, кто помог с организацией не только экскурсии, но и ответил на все вопросы, начиная от того как найти дешевый транспорт, где выйти в метро, поесть с видом на Париж, до того, как влюбиться в настоящий Париж и что увидеть можно и без гида. Во-вторых, возвращаясь к самой экскурсии могу сказать, что это было невероятное время, которое я провела с другом, а не с гидом, очень душевно, много интересных фактов, насыщенно и интересно. Елена, еще раз огромное спасибо! Вы чудо!!
Т
Татьяна
19 мар 2018
Огромное спасибо, очень понравилось, интересно и небанально. Рекомендую. И отдельное спасибо за рекомендации мест к посещению (куда можно сходить еще и где покушать/потанцевать).
М
Максим
16 мар 2018
Елена просто молодец. Видно, что она просто влюблена в Париж. Желаю всем хороших экскурсий а Елене - всего самого наилучшего!
О
Ольга
13 мар 2018
Очень все понравилось! Несмотря на дождь, Елена провела нас по улочкам острова, (то что я как раз и хотела), рассказала много интересного! Мы по-другому увидели Нотр-Дам, хотя до этого уже бывали в нем! Увидели все, что было заявлено в экскурсии и узнали много нового! Елена ответила на наши вопросы, дала очень полезные советы по многим вопросам, касающимся нахождения во Франции! И уже после экскурсии прислала нам адреса некоторых кафе и ресторанов, которые нас интересовали! Спасибо большое!
E
Eldar
16 фев 2018
Экскурсия "Тайны острова Сите" мне очень понравилась, Елена замечательный рассказчик и гид, которая не только с энтузиазмом рассказывает об истории Парижа и Франции, но также обращает внимание на самые интересные детали, сопровождает свой рассказ иллюстрациями и зарисовками. И это здорово, поскольку именно такие мелочи и создают полное впечатление!
В день экскурсии была отличная погода, а началась она со знакомства с величественным и прекрасным собором Нотр-Дам. О соборе, его убранстве и истории узнал много нового и интересного. По ходу экскурсии есть возможность зарезервировать место в очереди для посещения башен собора, но здесь нужно учесть своё состояние, т. к. подниматься наверх придется пешком. Затем мы прошлись по легендарному острову Сите, увидели необычные ракурсы и виды Нотр-Дама. Зашли в Консьержери и Сент-Шапель (рекомендую посетить это красивейшее место, не пропускайте его), по пути увидели самые старые городские часы и самый древний мост Парижа…
Для меня эта экскурсия оказалась настоящей машиной времени! Было очень интересно узнать о жизни средневекового Парижа и прикоснуться к самой истории города. Я рекомендую гида Елену и ее экскурсию по острову Сите как для первого, так и для последующего знакомства с Парижем!
Е
Елена
9 фев 2018
Хотим выразить огромную благодарность Елене за проведенное с нами время. Елена открыла для нас много нового и интересного на экскурсии" Тайны острова Сите", буквально с первых слов понятна безумная любовь к Парижу, которую Елена передала нам. Нам открыли историю и тайны средневекового Парижа, конечно очень много информации о Соборе Парижской Богоматери, королевский дворец, капелла и много чего ещё. Мы под большим впечатлением до сих пор. Елена настоящий профессионал своего дела. В следующий раз обязательно обратимся к Елене и будем рекомендовать своим друзьям.
Н
Натали
9 янв 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Елена очень интересно ее провела. Мы попрасили немного изменить маршрут и Елена без проблем согласилась, было очень интересно.
И
Ирина
11 дек 2017
Спасибо, Елена, за прекрасную экскурсию! С этой экскурсии началось моё знакомство с Парижем и парижанами. Рекомендую всем сходить на экскурсию с Еленой, потому что она не только житель Парижа и прекрасный профессиональный гид, но и человек, всей душой любящий этот чудесный город. Кроме рассказа об истории, шедеврах архитектуры и живописи, тайных уголках Парижа, Елена поделится секретами, которые сохранят вам время и деньги. Куда и в какое время сходить, на чем ездить, где попить кофе, где сходить в туалет и как разговаривать с парижскими официантами))