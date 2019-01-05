Остров Сите называют колыбелью Парижа. Именно здесь родилась столица Франции! На экскурсии вы увидите главные объекты квартала и услышите множество загадочных историй, которыми славится легендарный остров. Посетите средневековую королевскую резиденцию Консьержери и жемчужину готической архитектуры Сент Шапель, построенную для хранения Тернового венца Иисуса Христа. А в завершении прогулки прочитаете послание, зашифрованное на фасаде Собора Парижской Богоматери!

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Описание

Что вас ожидает

Собор Парижской Богоматери и бывшая королевская резиденция

Наша прогулка начнется на королевской площади, которую сюрреалист Андре Бретон назвал лоном Парижа. Вы побываете на том самом месте, где в 1314 году был заживо сожжен последний Магистр Ордена Тамплиеров Жак де Моле, увидите «Башню болтунов», в которой находились камеры пыток. Возле священного христианского сооружения французской столицы вы узнаете, о чем рассказывают камни на фасаде Собора и на Соборной площади, а также о том, что бережно хранится в шпиле Собора Нотр-Дам и кто живет на его крыше! Осмотрите великолепные витражи готической часовни-реликвария Сент-Шапель. А также побываете в Консьержери – бывшей королевской резиденции, часть которой была переоборудована в тюрьму. Вы посетите несколько внутренних помещений, сохранившихся со времен Средневековья: Зал ратников, Караульный Зал, павильон с королевскими кухнями.

Организационные детали

Входные билеты в Сент-Шапель и Консьержери не в входят в стоимость экскурсии и оплачиваются туристами отдельно.