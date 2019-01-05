Тайны острова Сите

История и легенды самого древнего квартала Парижа

5
17 отзывов
Остров Сите называют колыбелью Парижа.

Именно здесь родилась столица Франции! На экскурсии вы увидите главные объекты квартала и услышите множество загадочных историй, которыми славится легендарный остров.

Посетите средневековую королевскую резиденцию Консьержери и жемчужину готической архитектуры Сент Шапель, построенную для хранения Тернового венца Иисуса Христа. А в завершении прогулки прочитаете послание, зашифрованное на фасаде Собора Парижской Богоматери!
Тайны острова Сите
Тайны острова Сите
Тайны острова Сите
Тайны острова Сите
Тайны острова Сите
Ближайшие даты:
6
янв
8
янв
9
янв
13
янв
14
янв
17
янв
18
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Собор Парижской Богоматери и бывшая королевская резиденция

Наша прогулка начнется на королевской площади, которую сюрреалист Андре Бретон назвал лоном Парижа. Вы побываете на том самом месте, где в 1314 году был заживо сожжен последний Магистр Ордена Тамплиеров Жак де Моле, увидите «Башню болтунов», в которой находились камеры пыток. Возле священного христианского сооружения французской столицы вы узнаете, о чем рассказывают камни на фасаде Собора и на Соборной площади, а также о том, что бережно хранится в шпиле Собора Нотр-Дам и кто живет на его крыше! Осмотрите великолепные витражи готической часовни-реликвария Сент-Шапель. А также побываете в Консьержери – бывшей королевской резиденции, часть которой была переоборудована в тюрьму. Вы посетите несколько внутренних помещений, сохранившихся со времен Средневековья: Зал ратников, Караульный Зал, павильон с королевскими кухнями.

Организационные детали

Входные билеты в Сент-Шапель и Консьержери не в входят в стоимость экскурсии и оплачиваются туристами отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Собор Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
М
5 янв 2019
Здравствуйте Елена,пишу свой отзыв с опозданием. Спасибо Вам за экскурсию -Вы самый человечный и отзывчивый человек в Мире =). Экскурсия была интересной, познавательной -в компании не менее приятного человека. Рекомендую.
D
9 ноя 2018
С 29 сентября по 4 октября мы с мужем первый раз были в Париже. Нам очень повезло, что первым экскурсоводом в Париже была Elena. Несмотря на то, что экскурсия была заявлена только по острову Сите, Лена с большой любовью к Парижу показала нам чудные уголки города. Прекрасное знание истории и замечательный русский язык, все это в первый же день пребывания в Париже привело к тому, что мы полюбили Париж, так же как и свой чудесный Питер.
Е
20 июля 2018
Благодарны за экскурсию.
Елена очень ответственно относится, хорошее знание предмета, хорошая подача материалов.
Было очень интересно.
Е
22 мая 2018
Мы первый раз в Париже. Замечательный гид Елена попыталась за один день показать и рассказать нам как можно больше. Нам очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать ее всем своим друзьям.
Н
5 мая 2018
Очень понравилась прогулка с Еленой. В спокойном темпе и очень дружелюбной атмосфере, мы в очень плохую погоду(непрерывный дождь и сильный ветер), прошли весь маршрут не замечая времени. Елена очень обоятельная,доброжелательная, как будто вы давние знакомые или друзья. Благодаря Елене мы нигде не стояли под дождем в очередях и более того, она проводила нас до Лувра и мы стояли в кассу не на улице, в тот день это было важно! Такое отношение к людям заслуживает уважения! Также Елена нам подсказала на каком кораблике прокатиться с экскурсией на русском и снабдила заранее билетами, чем мы воспользовались на следующий день и были очень довольны! Благо и погода была прекрасной. Большое спасибо от всей нашей семьи
Н
25 апр 2018
Экскурсовод Елена была интеллигентна и мила, не смотря на то, что в Париже не первый раз - узнали много интересных подробностей. С удовольствием отвечает на интересующие вопросы о жизни в Париже. В следующий раз с удовольствием встретимся с этим экскурсоводом. Спасибо Елене и Трипстеру:)
А
17 апр 2018
Ходили с Еленой на экскурсию Тайны острова Сите в апреле 2018, я и дочь 10 лет. Очень интересный экскурсовод, провела по всем интересующим нас местам, даже куда и не планировали. Правильный акцент делала на ребёнка, т. к. их историческими ценностями трудно заинтересовать. Без проблем перенесла время экскурсии на удобное для нас. Нам очень понравилось. Спасибо. Рекомендую
А
10 апр 2018
Очень хочется написать что-то действительно настоящее, чтобы передать всю теплоту, с которой Елена провела экскурсию. Во-первых, это единственный гид из всех, кто помог с организацией не только экскурсии, но и ответил на все вопросы, начиная от того как найти дешевый транспорт, где выйти в метро, поесть с видом на Париж, до того, как влюбиться в настоящий Париж и что увидеть можно и без гида. Во-вторых, возвращаясь к самой экскурсии могу сказать, что это было невероятное время, которое я провела с другом, а не с гидом, очень душевно, много интересных фактов, насыщенно и интересно. Елена, еще раз огромное спасибо! Вы чудо!!
Т
19 мар 2018
Огромное спасибо, очень понравилось, интересно и небанально. Рекомендую. И отдельное спасибо за рекомендации мест к посещению (куда можно сходить еще и где покушать/потанцевать).
М
16 мар 2018
Елена просто молодец. Видно, что она просто влюблена в Париж. Желаю всем хороших экскурсий а Елене - всего самого наилучшего!
О
13 мар 2018
Очень все понравилось! Несмотря на дождь, Елена провела нас по улочкам острова, (то что я как раз и хотела), рассказала много интересного! Мы по-другому увидели Нотр-Дам, хотя до этого уже бывали в нем! Увидели все, что было заявлено в экскурсии и узнали много нового! Елена ответила на наши вопросы, дала очень полезные советы по многим вопросам, касающимся нахождения во Франции! И уже после экскурсии прислала нам адреса некоторых кафе и ресторанов, которые нас интересовали! Спасибо большое!
E
16 фев 2018
Экскурсия "Тайны острова Сите" мне очень понравилась, Елена замечательный рассказчик и гид, которая не только с энтузиазмом рассказывает об истории Парижа и Франции, но также обращает внимание на самые интересные детали, сопровождает свой рассказ иллюстрациями и зарисовками. И это здорово, поскольку именно такие мелочи и создают полное впечатление!

В день экскурсии была отличная погода, а началась она со знакомства с величественным и прекрасным собором Нотр-Дам. О соборе, его убранстве и истории узнал много нового и интересного. По ходу экскурсии есть возможность зарезервировать место в очереди для посещения башен собора, но здесь нужно учесть своё состояние, т. к. подниматься наверх придется пешком.
Затем мы прошлись по легендарному острову Сите, увидели необычные ракурсы и виды Нотр-Дама. Зашли в Консьержери и Сент-Шапель (рекомендую посетить это красивейшее место, не пропускайте его), по пути увидели самые старые городские часы и самый древний мост Парижа…

Для меня эта экскурсия оказалась настоящей машиной времени! Было очень интересно узнать о жизни средневекового Парижа и прикоснуться к самой истории города.
Я рекомендую гида Елену и ее экскурсию по острову Сите как для первого, так и для последующего знакомства с Парижем!
Е
9 фев 2018
Хотим выразить огромную благодарность Елене за проведенное с нами время. Елена открыла для нас много нового и интересного на экскурсии" Тайны острова Сите", буквально с первых слов понятна безумная любовь к Парижу, которую Елена передала нам. Нам открыли историю и тайны средневекового Парижа, конечно очень много информации о Соборе
Парижской Богоматери, королевский дворец, капелла и много чего ещё. Мы под большим впечатлением до сих пор. Елена настоящий профессионал своего дела. В следующий раз обязательно обратимся к Елене и будем рекомендовать своим друзьям.
Н
9 янв 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Елена очень интересно ее провела. Мы попрасили немного изменить маршрут и Елена без проблем согласилась, было очень интересно.
И
11 дек 2017
Спасибо, Елена, за прекрасную экскурсию! С этой экскурсии началось моё знакомство с Парижем и парижанами.
Рекомендую всем сходить на экскурсию с Еленой, потому что она не только житель Парижа и прекрасный профессиональный гид, но и человек, всей душой любящий этот чудесный город. Кроме рассказа об истории, шедеврах архитектуры и живописи, тайных уголках Парижа, Елена поделится секретами, которые сохранят вам время и деньги. Куда и в какое время сходить, на чем ездить, где попить кофе, где сходить в туалет и как разговаривать с парижскими официантами))
Ещё 2 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура🌃Ночные☀️ЛетниеМифы и легенды

Похожие туры в Париже

Парижские острова: Сите и Сен-Луи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Я расскажу вам истории, которые связаны с каждым периодом существования островов Сите и Сен-Луи
Площадь Сен-Мишель
100 за всё до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
4.9
43 отзыва
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
У пирамиды Лувра
13 янв
14 янв
15 янв
16 янв
от 156 за всё до 6 чел.
По Парижу на автомобиле
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
По Парижу на автомобиле
Вас ждёт трёхчасовая поездка по правому и левому берегу Парижа и острову Сите
В вашем отеле
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
от 360 за всё до 2 чел.
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия по самому необычному району Парижа
возле станции метро Vavin
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
185 за всё до 10 чел.
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
Шикарный модный Париж - это Золотой треугольник Парижа
По договоренности
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
180 за всё до 6 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Криста
Криста
Нет отзывов
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города
выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
9 янв
11 янв
13 янв
15 янв
89 за 1 человека
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии David
David
4.8
30 отзывов
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
в районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
130 за всё до 10 чел.
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа
44 rue SAINT-DENIS PARIS 75001
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
120 за всё до 10 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
166 отзывов
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
330297 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Olga
Olga
5
1 отзыв
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа
на площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
165 за всё до 5 чел.
Квартал Маре с подъемом на крышу
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Криста
Криста
4.8
14 отзывов
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре - одно их тех редких в Париже мест
Метро: Bastille (1,5,8линии метро) выход номер 7
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
3735 за 1 человека
Париж: всё самое главное за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Криста
Криста
4.7
67 отзывов
Париж: всё самое главное за 3 часа
Париж - один из туристических центров Франции и Европы
станция метро Opéra
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
45 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🧭
ТАМ