Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите государственные апартаменты, спальни короля и королевы и Зал зеркал (быстрый проход) самостоятельно
Наслаждайтесь свободным временем и бродите по замечательным садам
Узнайте о великой истории бывшей королевской семьи Франции
Наслаждайтесь однодневной поездкой из Парижа в Версальский дворец, архитектурную красоту. Пересеките западные районы Парижа, прежде чем ехать по автостраде в город Версаль, королевский замок, расположенный в бывшей деревне. Версальский дворец был де-факто столицей французского королевства на протяжении столетия. Теперь он известен как богатый пригород Парижа.
Вы можете открыть Версаль по своему усмотрению, путешествуя по внутренней части и бродя по территории. По прибытии вам будут предоставлены аудиогиды, которые дополнят ваш визит комментариями, а этот архитектурный шедевр очарует вас своей красотой и историческим богатством. Посетите апартаменты Royal State, в том числе Зал зеркал, апартаменты Кинга и апартаменты Квин, после чего прогуляйтесь по дворцовым садам.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка в роскошном автобусе с кондиционером
Входной билет в Версальский дворец
наушники
Услуги многоязычной хозяйки / переводчика
Детский клуб
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Обратите внимание, что с 28 марта по 1 ноября входные билеты в сад не включены. Их можно приобрести на сайте в следующие даты:
В дни «Показ музыкального фонтана» (суббота и воскресенье с 28 марта по 1 ноября)
в дни «Музыкальных садов» (вторник с 31 марта по 19 мая и с 7 июля по 27 октября)
в праздничные и исключительные дни
Рекомендуется носить удобную обувь для ходьбы
Коляски запрещены в Версальском дворце
Этот тур не подходит для клиентов с затруднениями при ходьбе
Зарезервируйте ваш визит во вторник утром, так как Версальский дворец переполнен
Visioguide доступен на французском языке жестов с субтитрами
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Mariangela
7 дек 2019
Тур немного дороже, насколько я понимаю. € 62 будет сопровождаться автобусом в Версаль, потому что вы поворачиваете без гида, но только с аудиогидом (среди прочего, не очень объяснительным, если вы посмотрите перед выходом в эпизод «Улисса» Альберто Анжелы на Марии Антуанетте, вы обнаружите больше вещей то, что говорит вам аудиогид), если бы это было для нас, мы бы не потратили так, к сожалению, мы были в Париже в течение недели общих забастовок, и у нас не было другого способа добраться туда.
А
Аноним
30 мая 2017
As others have mentioned, due to the travel to and from the time at the Palace is short. If you want to spend time book the full day tour. The palace has a lot of visitors, avoid Tuesdays, we learned its one of the busiest days. You have to plan to be in constant "line" throughout the palace due to the volume of visitors.
J
Jenna
2 янв 2020
The tour company made us ride the wrong bus to our activity as our bus was full. They almost did not let us on the wrong bus even though they told us to ride it. I would have been better off getting a taxi because our tour leader didn't explain anything, the audio guide was broken, our guide pretended not to speak English when he didn't feel like answering our questions and because they asked us to switch buses the whole "skip the line" went out the window and we instead waited in the cold. Please skip this tour for your own sanity at all costs. And Get Your Guide please stop doing business with Vision Paris. They're extremely rude and made our trip worse.