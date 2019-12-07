Версаль Аудио Экскурсия из Парижа

Откройте для себя Версальский дворец в своем собственном темпе во время полного или полудневного тура из Парижа

3.6
75 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя Версальский дворец в своем собственном темпе во время полного или полудневного тура из Парижа.

Прогуляйтесь по территории и садам, осмотрите интерьер и полюбуйтесь красотой архитектуры французского барокко, изучая историю королевской семьи.
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа

Что вы увидите 🤩

  • Версальский дворец
  • Королевская опера Версаля
  • Версаль, Париж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите государственные апартаменты, спальни короля и королевы и Зал зеркал (быстрый проход) самостоятельно
  2. Наслаждайтесь свободным временем и бродите по замечательным садам
  3. Узнайте о великой истории бывшей королевской семьи Франции
Наслаждайтесь однодневной поездкой из Парижа в Версальский дворец, архитектурную красоту. Пересеките западные районы Парижа, прежде чем ехать по автостраде в город Версаль, королевский замок, расположенный в бывшей деревне. Версальский дворец был де-факто столицей французского королевства на протяжении столетия. Теперь он известен как богатый пригород Парижа.
Вы можете открыть Версаль по своему усмотрению, путешествуя по внутренней части и бродя по территории. По прибытии вам будут предоставлены аудиогиды, которые дополнят ваш визит комментариями, а этот архитектурный шедевр очарует вас своей красотой и историческим богатством. Посетите апартаменты Royal State, в том числе Зал зеркал, апартаменты Кинга и апартаменты Квин, после чего прогуляйтесь по дворцовым садам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка в роскошном автобусе с кондиционером
  • Входной билет в Версальский дворец
  • наушники
  • Услуги многоязычной хозяйки / переводчика
  • Детский клуб
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Обратите внимание, что с 28 марта по 1 ноября входные билеты в сад не включены. Их можно приобрести на сайте в следующие даты:
  • В дни «Показ музыкального фонтана» (суббота и воскресенье с 28 марта по 1 ноября)
  • в дни «Музыкальных садов» (вторник с 31 марта по 19 мая и с 7 июля по 27 октября)
  • в праздничные и исключительные дни
  • Рекомендуется носить удобную обувь для ходьбы
  • Коляски запрещены в Версальском дворце
  • Этот тур не подходит для клиентов с затруднениями при ходьбе
  • Зарезервируйте ваш визит во вторник утром, так как Версальский дворец переполнен
  • Visioguide доступен на французском языке жестов с субтитрами
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
7 дек 2019
Тур немного дороже, насколько я понимаю. € 62 будет сопровождаться автобусом в Версаль, потому что вы поворачиваете без гида, но только с аудиогидом (среди прочего, не очень объяснительным, если вы посмотрите перед выходом в эпизод «Улисса» Альберто Анжелы на Марии Антуанетте, вы обнаружите больше вещей то, что говорит вам аудиогид), если бы это было для нас, мы бы не потратили так, к сожалению, мы были в Париже в течение недели общих забастовок, и у нас не было другого способа добраться туда.
А
30 мая 2017
As others have mentioned, due to the travel to and from the time at the Palace is short. If you want to spend time book the full day tour. The palace has a lot of visitors, avoid Tuesdays, we learned its one of the busiest days. You have to plan to be in constant "line" throughout the palace due to the volume of visitors.
J
2 янв 2020
The tour company made us ride the wrong bus to our activity as our bus was full. They almost did not let us on the wrong bus even though they told us to ride it. I would have been better off getting a taxi because our tour leader didn't explain anything, the audio guide was broken, our guide pretended not to speak English when he didn't feel like answering our questions and because they asked us to switch buses the whole "skip the line" went out the window and we instead waited in the cold. Please skip this tour for your own sanity at all costs. And Get Your Guide please stop doing business with Vision Paris. They're extremely rude and made our trip worse.
Ещё 72 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

👥Групповые🎫Билеты🎧АудиогидыАрхитектурные экскурсииКультура и историяИскусство и музеиThings to do for adultsБилетыВерсальский дворец🗽ДостопримечательностиКоролевская опера ВерсаляВерсаль, Париж🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Париже

Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Индивидуально
для 4 чел.
12ч
720
за 1-4 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Экскурсия в Брюгге и Гент - это невероятное путешествие! И я со своей командой, будем рады сопроводить вас
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
индивидуально
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
В группе
до 5 чел.
5
5
72
за 1 чел.
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
Людовик XIV хотел построить самый красивый дворец
каждый день кроме понедельника, в первую половину дня до 13.00
Обзорная экскурсия по Парижу
В группе
до 15 чел.
4.4
243
20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
👣 Пешеходная
Вы можете выбрать "красный" или "синий" маршрут обзорной экскурсии по Парижу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно: 15:15
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
22
290
261
за 1-4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
🚘 Трансфер
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Париж: автобусный тур hop-on hop-off и круиз
В группе
до 20 чел.
22.5
за 1 чел.
Париж: автобусный тур hop-on hop-off и круиз
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Автобусная экскурсия, на которой вы можете целый день выходить и садиться в любой точке маршрута
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно с 09:30 до 18:00, каждые 20 — 30 мин.
Париж: hop-on hop-off тур - Classic, Premium или Deluxe
В группе
до 50 чел.
4.2
2448
3 413
за 1 чел.
Париж: hop-on hop-off тур - Classic, Premium или Deluxe
🚌 На автобусе
Исследуйте Париж в удобном для вас темпе с билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус с открытым верхом
Прогулка по Парижу на Segway
Индивидуально
4.8
24
1ч 30м
75
за 1 чел.
Прогулка по Парижу на Segway
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Открыть столицу с разных сторон, наслаждаясь комфортным передвижением, или составить свой маршрут
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуально
5
8
13ч
750
за 1 чел.
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Во время экскурсии из Парижа в Мон-Сен-Мишель, вы увидите чудо Европы
Ежедневно
Маленький Версаль в Париже
Индивидуально
до 6 чел.
5
1
72
за 1-6 чел.
Маленький Версаль в Париже
👣 Пешеходная
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
30 ноя
2 дек
3 дек
ещё...
Наполеон и Париж
В группе
до 30 чел.
30
за 1 чел.
Наполеон и Париж
👣 Пешеходная
Во время прогулки по Наполеоновскому Парижу вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I - мост Искусств,
В любой день по запросу, в 9.00 или в 14.00.
Париж времен Людовика XIV
Индивидуально
для 8 чел.
5
4
156
за 1-8 чел.
Париж времен Людовика XIV
👣 Пешеходная
Знакомство с великолепным архитектурным наследием эпохи короля-солнца
1 дек
4 дек
5 дек
ещё...
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
В группе
до 8 чел.
4.6
33
84
за 1 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
👣 Пешеходная
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
4 дек
7 дек
11 дек
ещё...
во вторник в 13:00, в субботу в 11:00

ParisCityVision проводит ещё 8 экскурсий

Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
В группе
до 50 чел.
3.8
465
1ч 30м
2 538
за 1 чел.
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
🚌 На автобусе
Осмотрите лучшие места Парижа в экспресс-туре на двухэтажном автобусе с панорамным обзором
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
В группе
до 50 чел.
3.7
165
3 413
за 1 чел.
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Оцените достопримечательности Парижа в ходе 2-часового автобусного тура с комментариями и часового круиза по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Круиз
в группе до 10 чел.
4
1333
7 351
за 1 чел.
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
⛴ Водные
Познакомьтесь с Парижем в рамках комбинированного тура
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Билет на борт
4.4
276
23 190
за 1 чел.
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
⛴ Водные
Насладитесь захватывающим видом на столицу с Эйфелевой башни, а затем совершите круиз по реке Сена
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
В группе
до 100 чел.
4.1
297
6 038
за 1 чел.
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Совершите экскурсию на полдня в прекрасную деревню Живерни и изучите бывший дом и захватывающие дух сад Клода Моне
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Входной билет
4.2
151
12ч
9 976
за 1 чел.
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Отправьтесь в волшебный мир, существующий лишь в Disneyland®, а Микки, Минни, Золушка
Париж: шампанское в «Мулен Руж» и круиз по Сене
Билет на борт
4.4
235
5ч 30м
14 439
за 1 чел.
Париж: шампанское в «Мулен Руж» и круиз по Сене
⛴ Водные
Прикоснитесь к волшебному Парижу во время вечернего тура с круизом по Сене и шоу в легендарном кабаре «Мулен Руж»
Париж: вечерняя обзорная экскурсия и шоу «Мулен Руж»
В группе
до 100 чел.
4.2
113
14 002
за 1 чел.
Париж: вечерняя обзорная экскурсия и шоу «Мулен Руж»
Полюбуйтесь вечерней магией и романтикой Парижа, совершив экскурсию по городу и посетив легендарное кабаре «Мулен Руж»
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
🇫🇷