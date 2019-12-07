Наслаждайтесь однодневной поездкой из Парижа в Версальский дворец, архитектурную красоту. Пересеките западные районы Парижа, прежде чем ехать по автостраде в город Версаль, королевский замок, расположенный в бывшей деревне. Версальский дворец был де-факто столицей французского королевства на протяжении столетия. Теперь он известен как богатый пригород Парижа.

Вы можете открыть Версаль по своему усмотрению, путешествуя по внутренней части и бродя по территории. По прибытии вам будут предоставлены аудиогиды, которые дополнят ваш визит комментариями, а этот архитектурный шедевр очарует вас своей красотой и историческим богатством. Посетите апартаменты Royal State, в том числе Зал зеркал, апартаменты Кинга и апартаменты Квин, после чего прогуляйтесь по дворцовым садам.