Для тех, кто устал от городских будней, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по Грузии на 3 дня. Тур выходного дня - идеальный способ словить релакс от работы и получить яркие эмоции! Вы увидите легендарные достопримечательности Грузии, отведаете кулинарные шедевры и больше никогда не забудете вкус грузинского вина.

1 день. Вы прилетаете в солнечную Грузию. Встречаем в аэропорту и везём в трехзвездочную гостиницу в районе “старого города”. Заселение в номера. Свободный день для самостоятельной прогулки.

2 день. Завтрак в гостинице и отправление на экскурсию по Тбилиси в 11.00. Наш профессиональный гид рассказывает о древних достопримечательностях, памятниках культуры и истории. Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии.

Затем поездка на комфортабельном автомобиле в Мцхету, чтобы послушать интересную экскурсию о древнем городе. Старинный городок заманивает туристов богатой историей и красивой архитектурой. Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари. Именно здесь мы встретим закат, послушаем экскурсию и завершим день роскошными фотографиями на фоне гор.

3 день. Завтракаете в гостинице и освобождаете номера. А затем наш водитель поможет с покупкой сувениров, вина или сыра для гостинцев домой - отвезет в нужный магазин или на рынок. Также обеспечим трансфер в аэропорт и пожелаем счастливого пути.