3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)

Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии

Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии.

Вас встретят прямо в аэропорту в пятницу и заселят в гостиницу в старом городе.

В субботу вы с гидом отправитесь на изучение Тбилиси и Мцхеты.

Вы почувствуете особый восточный колорит этой удивительной страны, побываете в её древней столице, которой уже больше 2, 5 тыс. лет. Воскресенье у вас останется на покупку сувениров, гостинцев и прощание с гостеприимной Грузией.

Затем вас отвезут удобным трансфером обратно в аэропорт.
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)

Что вы увидите 🤩

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Светицховели
  • Самтавро
  • Джвари
Для тех, кто устал от городских будней, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по Грузии на 3 дня. Тур выходного дня - идеальный способ словить релакс от работы и получить яркие эмоции! Вы увидите легендарные достопримечательности Грузии, отведаете кулинарные шедевры и больше никогда не забудете вкус грузинского вина.
1 день. Вы прилетаете в солнечную Грузию. Встречаем в аэропорту и везём в трехзвездочную гостиницу в районе “старого города”. Заселение в номера. Свободный день для самостоятельной прогулки.
2 день. Завтрак в гостинице и отправление на экскурсию по Тбилиси в 11.00. Наш профессиональный гид рассказывает о древних достопримечательностях, памятниках культуры и истории. Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии.
Затем поездка на комфортабельном автомобиле в Мцхету, чтобы послушать интересную экскурсию о древнем городе. Старинный городок заманивает туристов богатой историей и красивой архитектурой. Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари. Именно здесь мы встретим закат, послушаем экскурсию и завершим день роскошными фотографиями на фоне гор.
3 день. Завтракаете в гостинице и освобождаете номера. А затем наш водитель поможет с покупкой сувениров, вина или сыра для гостинцев домой - отвезет в нужный магазин или на рынок. Также обеспечим трансфер в аэропорт и пожелаем счастливого пути.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: Тбилиси
 Что входит
  • Проживание в гостинице в центре
  • Завтраки
  • Экскурсионные услуги
  • Дегустации
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Bla B.
Bla B.
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