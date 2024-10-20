Откройте для себя Армению за один день

Дилижан, Севан, монастырь Севанаванк, Ереван и его достопримечательности
Это возможность за один день погрузиться в богатую культуру, природу и историю Армении.

Вы посетите живописные уголки, такие как озеро Севан и «армянская Швейцария» Дилижан, а также познакомитесь с древними монастырями и столичным Ереваном. Тур продолжительный, но мы сохраним комфортный темп и дружелюбную атмосферу.
3.67
3 отзыва
Откройте для себя Армению за один день
Откройте для себя Армению за один день
Откройте для себя Армению за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Дилижан

В сердце Дилижана, известного как «армянская Швейцария», вас встретит скульптура легендарного персонажа из советского фильма «Мимино». Эта забавная статуя стала символом города. Вы насладитесь свежим горным воздухом и полюбуетесь живописными видами на зелёные холмы, окружающие город.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Одно из самых высокогорных и крупных пресноводных озёр в мире, Севан поражает своей чистотой и глубиной цвета. Здесь же, на полуострове, вы посетите древний монастырь Севанаванк, откуда открываются завораживающие виды на озеро и горы.

Ереван

  • Мать Армения: знакомство со столицей начнём с массивной статуи, возвышающейся над Ереваном и символизирующей защиту и мир. Этот памятник связан с важнейшими событиями в истории Армении, о которых мы расскажем. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и гору Арарат
  • Каскад: это не просто лестница, это огромное архитектурное сооружение, украшенное современным искусством и зелёными террасами. Поднимаясь по нему, вы увидите уникальные скульптуры и инсталляции, а на вершине вас ждёт незабываемый вид на Ереван и Арарат
  • Центр города: прогулка по центральным улицам Еревана позволит вам почувствовать ритм жизни столицы. Вы увидите исторические здания, уютные кафе, фонтаны и площади, наполненные жизнью. А мы расскажем, как Ереван обрёл сегодняшний облик

Тайминг:

07:00 — отправление из Тбилиси
10:00 — прибытие в Дилижан, посещение памятника Мимино
11:30 — прибытие к озеру Севан, посещение монастыря Севанаванк 9 века
13:00 — обед на берегу озера Севан
14:30 — отправление к памятнику Матери Армении в Ереване
15:30 — прогулка по Каскаду
16:30 — прибытие на площадь Республики, 2 часа свободного времени для самостоятельного исследования города
18:30 — сбор группы и отправление в Тбилиси
23:30 — прибытие в Тбилиси

Организационные детали

  • Транспорт: путешествие проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером. В машине предусмотрены детские места, но просьба заранее сообщить о необходимости детского кресла при бронировании
  • Паспорт и документы: вам нужно взять с собой действующий паспорт и любые необходимые визы для пересечения границы между Грузией и Арменией (может быть актуально для граждан не из РФ)
  • Валюта: в Армении используется армянский драм, поэтому рекомендуется обменять немного местной валюты для мелких расходов, таких как покупки сувениров или питание (обед оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Алена
20 окт 2024
Комфортная поездка. На пограничном контроле ждали минут 30,в обратную сторону было быстрее. В Ереване было свободное время для прогулки. Поездкой довольна, рекомендую 👍🏻
Ю
18 окт 2024
Экскурсия свелась к обычному трансферу из Тбилиси в Ереван причём мягко говоря далеко не на комфортной машине (старый драндулет), водитель/экскурсовод даже не пытался нам что то рассказывать, на наши элементарные
читать дальше

вопросы о культуре и обычаях ответов не получили, зато получили огромный негатив на озере Севан когда водитель/экскурсовод порекомендовал нам ресторан, где мы заплатили за две маленькие рыбки, овощной салат и лимонад 70 евро (при заказе мы не ориентировались еще по курсу (рубль/армянские драмы), а потом ещё и открыто радовался, что нас развели.
Жаль что нет оценки "0", даже "1" эта так называемая экскурсия не заслуживает.

А
24 сен 2024
Большая благодарность организаторам за эту замечательную поездку! Особенно нашему гиду Генриетте! Она супер профессионал и классный человек. Езжайте в Армению, кайфанете!
Большая благодарность организаторам за эту замечательную поездку! Особенно нашему гиду Генриетте! Она супер профессионал и классныйБольшая благодарность организаторам за эту замечательную поездку! Особенно нашему гиду Генриетте! Она супер профессионал и классныйБольшая благодарность организаторам за эту замечательную поездку! Особенно нашему гиду Генриетте! Она супер профессионал и классный

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
На микроавтобусе
скидка
30%
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 окт в 07:00
150105 за человека
К древним монастырям Армении - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в мини-группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
116 за человека
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
6 отзывов
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
29 окт в 06:45
250225 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам