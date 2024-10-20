Это возможность за один день погрузиться в богатую культуру, природу и историю Армении. Вы посетите живописные уголки, такие как озеро Севан и «армянская Швейцария» Дилижан, а также познакомитесь с древними монастырями и столичным Ереваном. Тур продолжительный, но мы сохраним комфортный темп и дружелюбную атмосферу.

Описание экскурсии

Дилижан

В сердце Дилижана, известного как «армянская Швейцария», вас встретит скульптура легендарного персонажа из советского фильма «Мимино». Эта забавная статуя стала символом города. Вы насладитесь свежим горным воздухом и полюбуетесь живописными видами на зелёные холмы, окружающие город.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Одно из самых высокогорных и крупных пресноводных озёр в мире, Севан поражает своей чистотой и глубиной цвета. Здесь же, на полуострове, вы посетите древний монастырь Севанаванк, откуда открываются завораживающие виды на озеро и горы.

Ереван

Мать Армения: знакомство со столицей начнём с массивной статуи, возвышающейся над Ереваном и символизирующей защиту и мир. Этот памятник связан с важнейшими событиями в истории Армении, о которых мы расскажем. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и гору Арарат

знакомство со столицей начнём с массивной статуи, возвышающейся над Ереваном и символизирующей защиту и мир. Этот памятник связан с важнейшими событиями в истории Армении, о которых мы расскажем. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и гору Арарат Каскад: это не просто лестница, это огромное архитектурное сооружение, украшенное современным искусством и зелёными террасами. Поднимаясь по нему, вы увидите уникальные скульптуры и инсталляции, а на вершине вас ждёт незабываемый вид на Ереван и Арарат

это не просто лестница, это огромное архитектурное сооружение, украшенное современным искусством и зелёными террасами. Поднимаясь по нему, вы увидите уникальные скульптуры и инсталляции, а на вершине вас ждёт незабываемый вид на Ереван и Арарат Центр города: прогулка по центральным улицам Еревана позволит вам почувствовать ритм жизни столицы. Вы увидите исторические здания, уютные кафе, фонтаны и площади, наполненные жизнью. А мы расскажем, как Ереван обрёл сегодняшний облик

Тайминг:

07:00 — отправление из Тбилиси

10:00 — прибытие в Дилижан, посещение памятника Мимино

11:30 — прибытие к озеру Севан, посещение монастыря Севанаванк 9 века

13:00 — обед на берегу озера Севан

14:30 — отправление к памятнику Матери Армении в Ереване

15:30 — прогулка по Каскаду

16:30 — прибытие на площадь Республики, 2 часа свободного времени для самостоятельного исследования города

18:30 — сбор группы и отправление в Тбилиси

23:30 — прибытие в Тбилиси

Организационные детали