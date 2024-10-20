Дилижан, Севан, монастырь Севанаванк, Ереван и его достопримечательности
Это возможность за один день погрузиться в богатую культуру, природу и историю Армении.
Вы посетите живописные уголки, такие как озеро Севан и «армянская Швейцария» Дилижан, а также познакомитесь с древними монастырями и столичным Ереваном. Тур продолжительный, но мы сохраним комфортный темп и дружелюбную атмосферу.
3.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Дилижан
В сердце Дилижана, известного как «армянская Швейцария», вас встретит скульптура легендарного персонажа из советского фильма «Мимино». Эта забавная статуя стала символом города. Вы насладитесь свежим горным воздухом и полюбуетесь живописными видами на зелёные холмы, окружающие город.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Одно из самых высокогорных и крупных пресноводных озёр в мире, Севан поражает своей чистотой и глубиной цвета. Здесь же, на полуострове, вы посетите древний монастырь Севанаванк, откуда открываются завораживающие виды на озеро и горы.
Ереван
Мать Армения: знакомство со столицей начнём с массивной статуи, возвышающейся над Ереваном и символизирующей защиту и мир. Этот памятник связан с важнейшими событиями в истории Армении, о которых мы расскажем. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и гору Арарат
Каскад: это не просто лестница, это огромное архитектурное сооружение, украшенное современным искусством и зелёными террасами. Поднимаясь по нему, вы увидите уникальные скульптуры и инсталляции, а на вершине вас ждёт незабываемый вид на Ереван и Арарат
Центр города: прогулка по центральным улицам Еревана позволит вам почувствовать ритм жизни столицы. Вы увидите исторические здания, уютные кафе, фонтаны и площади, наполненные жизнью. А мы расскажем, как Ереван обрёл сегодняшний облик
Тайминг:
07:00 — отправление из Тбилиси 10:00 — прибытие в Дилижан, посещение памятника Мимино 11:30 — прибытие к озеру Севан, посещение монастыря Севанаванк 9 века 13:00 — обед на берегу озера Севан 14:30 — отправление к памятнику Матери Армении в Ереване 15:30 — прогулка по Каскаду 16:30 — прибытие на площадь Республики, 2 часа свободного времени для самостоятельного исследования города 18:30 — сбор группы и отправление в Тбилиси 23:30 — прибытие в Тбилиси
Организационные детали
Транспорт: путешествие проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером. В машине предусмотрены детские места, но просьба заранее сообщить о необходимости детского кресла при бронировании
Паспорт и документы: вам нужно взять с собой действующий паспорт и любые необходимые визы для пересечения границы между Грузией и Арменией (может быть актуально для граждан не из РФ)
Валюта: в Армении используется армянский драм, поэтому рекомендуется обменять немного местной валюты для мелких расходов, таких как покупки сувениров или питание (обед оплачивается дополнительно)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саломе — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 114 туристов
Привет! Меня зовут Саломе, я представляю дружную команду гидов в Тбилиси. Мы обожаем делиться с путешественниками историей, культурой, архитектурой и гастрономией нашего города. Стараемся сделать экскурсии интересными, информативными и вдохновляющими, чтобы каждый гость почувствовал магию Грузии.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
20 окт 2024
Комфортная поездка. На пограничном контроле ждали минут 30,в обратную сторону было быстрее. В Ереване было свободное время для прогулки. Поездкой довольна, рекомендую 👍🏻
Ю
Юрий
18 окт 2024
Экскурсия свелась к обычному трансферу из Тбилиси в Ереван причём мягко говоря далеко не на комфортной машине (старый драндулет), водитель/экскурсовод даже не пытался нам что то рассказывать, на наши элементарные читать дальше
вопросы о культуре и обычаях ответов не получили, зато получили огромный негатив на озере Севан когда водитель/экскурсовод порекомендовал нам ресторан, где мы заплатили за две маленькие рыбки, овощной салат и лимонад 70 евро (при заказе мы не ориентировались еще по курсу (рубль/армянские драмы), а потом ещё и открыто радовался, что нас развели. Жаль что нет оценки "0", даже "1" эта так называемая экскурсия не заслуживает.
А
Абай
24 сен 2024
Большая благодарность организаторам за эту замечательную поездку! Особенно нашему гиду Генриетте! Она супер профессионал и классный человек. Езжайте в Армению, кайфанете!