Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Если знаешь — надо лишь спросить!»
Где в Тбилиси можно найти джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Наш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Вы встретитесь за ароматным кофе, обсудите сценарий прогулки, ваши пожелания и стиль. Колоритная одежда, авторские украшения, ретро-аксессуары, незаурядные духи или вишенки на торте вашего интерьера: не сомневайтесь, все это уже ждет вас в тбилисских секондах и барахолках.
Охота на винтаж в старом Тбилиси
Наш путь лежит в сердце Тбилиси: его тихие дворики, закоулки Старого города и другие незаметные места, куда нечасто наведываются туристы. Гид откроет для вас магазинчики «для своих» и винтажные лавочки, поможет подобрать интересные образы и подскажет взрывные сочетания вещей. А между делом расскажет о модных предпочтениях современных грузин, искусстве и андеграудной культуре Тбилиси, о том, что сейчас в тренде — а что можно носить как ненадоедающую классику.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, маршрут проходит по центру города
Чтобы получить максимальную пользу от прогулки, заранее свяжитесь с гидом и расскажите о своих пожеланиях, это поможет нам подготовить для вас индивидуальный маршрут
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-стилист из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели 10354 экскурсии для 15413 туристов
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить вас с неформальными памятниками Петербурга и раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.