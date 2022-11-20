Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом

Обойти секретные магазинчики Старого города и найти для себя винтажные сокровища

5
1 отзыв
Кажется, в Тбилиси можно найти всё: от мелких аксессуаров, колец и запонок — до кимоно и американских спортивных костюмов из «того самого сериала».

Надо только знать места — и мы знаем! В компании нашего гида-стилиста вы отправитесь на штурм секонд-хендов и барахолок, подберете для себя новые образы и обзаведетесь адресами секретных магазинчиков города.
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
Винтажный Тбилиси: прогулка со стилистом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Если знаешь — надо лишь спросить!»

Где в Тбилиси можно найти джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Наш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Вы встретитесь за ароматным кофе, обсудите сценарий прогулки, ваши пожелания и стиль. Колоритная одежда, авторские украшения, ретро-аксессуары, незаурядные духи или вишенки на торте вашего интерьера: не сомневайтесь, все это уже ждет вас в тбилисских секондах и барахолках.

Охота на винтаж в старом Тбилиси

Наш путь лежит в сердце Тбилиси: его тихие дворики, закоулки Старого города и другие незаметные места, куда нечасто наведываются туристы. Гид откроет для вас магазинчики «для своих» и винтажные лавочки, поможет подобрать интересные образы и подскажет взрывные сочетания вещей. А между делом расскажет о модных предпочтениях современных грузин, искусстве и андеграудной культуре Тбилиси, о том, что сейчас в тренде — а что можно носить как ненадоедающую классику.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, маршрут проходит по центру города
  • Чтобы получить максимальную пользу от прогулки, заранее свяжитесь с гидом и расскажите о своих пожеланиях, это поможет нам подготовить для вас индивидуальный маршрут
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-стилист из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 ноя 2022
Отличная экскурсия с очень приятным гидом Арсением! Если хотите открыть для себя винтажные магазинчики в Тбилиси - очень советую. Спасибо!

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