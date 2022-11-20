Кажется, в Тбилиси можно найти всё: от мелких аксессуаров, колец и запонок — до кимоно и американских спортивных костюмов из «того самого сериала». Надо только знать места — и мы знаем! В компании нашего гида-стилиста вы отправитесь на штурм секонд-хендов и барахолок, подберете для себя новые образы и обзаведетесь адресами секретных магазинчиков города.

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Описание

Что вас ожидает

«Если знаешь — надо лишь спросить!»

Где в Тбилиси можно найти джинсы Levis и Gucci, шелковые блузы, старинные украшения из серебра и многое другое? Наш гид-стилист без труда ответит на этот вопрос. Вы встретитесь за ароматным кофе, обсудите сценарий прогулки, ваши пожелания и стиль. Колоритная одежда, авторские украшения, ретро-аксессуары, незаурядные духи или вишенки на торте вашего интерьера: не сомневайтесь, все это уже ждет вас в тбилисских секондах и барахолках.

Охота на винтаж в старом Тбилиси

Наш путь лежит в сердце Тбилиси: его тихие дворики, закоулки Старого города и другие незаметные места, куда нечасто наведываются туристы. Гид откроет для вас магазинчики «для своих» и винтажные лавочки, поможет подобрать интересные образы и подскажет взрывные сочетания вещей. А между делом расскажет о модных предпочтениях современных грузин, искусстве и андеграудной культуре Тбилиси, о том, что сейчас в тренде — а что можно носить как ненадоедающую классику.

Организационные детали