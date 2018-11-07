Что вас ожидает

Монастырь в Бодбе — сакральное место Грузии

Экскурсия начнется в Тбилиси, откуда вы направитесь в Кахетинское царство. По дороге вы остановитесь в колоритной деревушке, где сможете перекусить свежеиспеченным хлебом и натуральным домашним сыром. А затем посетите монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия, расположенный в Бодбе — это общенациональная грузинская святыня, где покоится святая Нино — просветительница Грузии. Об истории обители, возрождении монашеской жизни и религиозной культуре поговорим на прогулке.

Родина «Миллиона алых роз»

Затем переезжаем в Сигнахи — город любви, где есть круглосуточный дворец бракосочетаний, в котором без предварительной подачи документов можно зарегистрировать брак. Именно здесь художник Нико Пиросмани выстелил дорогу цветами для актрисы — об этом сюжете всем известно из песни «Миллион алых роз». Вы пройдетесь по романтичным и очень живописным улочкам Сигнахи, рассмотрите старинную крепость и храм Святого Георгия — на фоне сказочных видов Алазанской долины этот пейзаж полюбили многие художники и поэты.

Кварели — искусство виноделия

Производством вина в Грузии занимаются 8000 лет! Представьте, насколько сильно это искусство вплелось в национальную культуру. Древние традиции и методы изготовления вин на заводах и в домашних хозяйствах имеют свои особенности и, конечно, секреты. На экскурсии вы посетите винзавод «Гранели» и «Корпорация Киндзмараули», чтобы познакомиться с эталонным виноделием и продегустировать классические красные кахетинские вина на их родине.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет насладиться красивыми видами и вкуснейшим грузинским вином.