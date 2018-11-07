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  3. Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!

Познакомиться с главными достопримечательностями края и продегустировать знаменитые вина

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Поездка в Кахетию — обязательный минимум любого путешествия по Грузии.

Ведь здесь находится родина культурного виноградарства, по оценкам экспертов — именно Грузия считается древнейшим в мире центром возникновения виноделия.

Живописный край подарит вам не только встречу с всемирно известными винами, но и познакомит с историческими и религиозными памятниками, имеющими особое значение для всего грузинского народа.

В нашей программе — «город любви» Сигнахи, самая длинная крепостная стена в Европе, монастырь Бодбе, прекрасная Алазанская долина и знаменитые винзаводы в Кварели.
€170
145 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!

Что вас ожидает

Монастырь в Бодбе — сакральное место Грузии
Экскурсия начнется в Тбилиси, откуда вы направитесь в Кахетинское царство. По дороге вы остановитесь в колоритной деревушке, где сможете перекусить свежеиспеченным хлебом и натуральным домашним сыром. А затем посетите монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия, расположенный в Бодбе — это общенациональная грузинская святыня, где покоится святая Нино — просветительница Грузии. Об истории обители, возрождении монашеской жизни и религиозной культуре поговорим на прогулке.

Родина «Миллиона алых роз»
Затем переезжаем в Сигнахи — город любви, где есть круглосуточный дворец бракосочетаний, в котором без предварительной подачи документов можно зарегистрировать брак. Именно здесь художник Нико Пиросмани выстелил дорогу цветами для актрисы — об этом сюжете всем известно из песни «Миллион алых роз». Вы пройдетесь по романтичным и очень живописным улочкам Сигнахи, рассмотрите старинную крепость и храм Святого Георгия — на фоне сказочных видов Алазанской долины этот пейзаж полюбили многие художники и поэты.

Кварели — искусство виноделия
Производством вина в Грузии занимаются 8000 лет! Представьте, насколько сильно это искусство вплелось в национальную культуру. Древние традиции и методы изготовления вин на заводах и в домашних хозяйствах имеют свои особенности и, конечно, секреты. На экскурсии вы посетите винзавод «Гранели» и «Корпорация Киндзмараули», чтобы познакомиться с эталонным виноделием и продегустировать классические красные кахетинские вина на их родине.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет насладиться красивыми видами и вкуснейшим грузинским вином.

Организационные детали

  • Трансфер из Тбилиси входит в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается: дегустации вин (от 7$/чел) и обед (от 5-15$/чел).
  • При заказе у меня нескольких экскурсий предусмотрены скидки.
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 ноября 2018
Лиза очень приятный гид,хорошо разбирается в материале, старается донести его в доступной форме. Отвечает квалифицировано на все вопросы, экскурсию выстраивает максимально удобно для экскурсантов.

Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

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