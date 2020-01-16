Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду

Пешеходная

4.7
11 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Сибелес
  • Пуэрта-дель-Соль
  • Королевский театр
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Экскурсия по центральной части Мадрида с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом.

Так как показать все самое важное в Мадриде за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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3
2
1
1
С
16 янв 2020
Были на экскурсии с Валентиной. Экскурсия была практически индивидуальная(4 чел). Гид умничка. очень позитивная. много рассказала. по времени прошла больше запланированного. рекомендую. соотношение цена-качество отличное
N
6 янв 2020
Очень интересная Экскурсия. Арина замечательная!!!
Очень интересная Экскурсия. Арина замечательная!!!Очень интересная Экскурсия. Арина замечательная!!!Очень интересная Экскурсия. Арина замечательная!!!Очень интересная Экскурсия. Арина замечательная!!!
А
5 ноя 2019
Гид Арина - просто чудо! Прогулка была невероятно интересной, тёплой и дружеской. Под конец экскурсии даже жалко было расставаться, за эти часы возникло ощущение, что знаю Арину всю жизнь. Узнала много интересных фактов как о городе, так и о самих испанцах.
А
16 окт 2019
Было очень интересно, нам ответили на все вопросы, порекомендовали места в Мадриде. Очень довольны, большое спасибо!
Д
16 сен 2019
Экскурсия была интересной, узнали много нового об Испании и Мадриде в частности. Рекомендую для знакомства с городом.
Е
12 апр 2019
Экскурсия позиционируется как бютжетная. В итоге впечатления от неё именно такие. В целом не плохо, маршрут интересный, общее представление о городе даёт. Группа была не большая, что приятно. Гид давал неплохие советы о транспорте, ресторанах а так же о том, какие места стоит посетить самим. Впечатление немного смазало только то, что гид всё-таки не был профессионалом. В общем твёрдая 4.
Экскурсия позиционируется как бютжетная. В итоге впечатления от неё именно такие. В целом не плохо, маршрутЭкскурсия позиционируется как бютжетная. В итоге впечатления от неё именно такие. В целом не плохо, маршрут
E
18 ноя 2018
11 ноября были на красном маршруте по Мадриду. Гид Андрей очень интересно провёл экскурсию. Провёл не только согласно программе, но и сконцентрировался на интересующих нас местах. Спасибо гиду, что проводил до отеля и рассказал, что мы можем посмотреть рядом с нами. На все вопросы получены ответы.
Е
29 авг 2018
Все хорошо. Все понравилось.
Е
29 авг 2018
Все хорошо. Все понравилось
B
12 апр 2018
К сожалению, было скучно и неинтересно! Похоже, что просто с гидом не повезло.
А
4 фев 2018
Брали пешеходную экскурсию два дня подряд. Прошлись и по синему,и по красному маршрутам. Впечатлений масса, город прекрасен. Экскурсоводы попались отличные, настоящие профессионалы, любящие Мадрид всем сердцем. Очень всё понравилось, рекомендуем.
Анна и Елена

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