Экскурсия по центральной части Мадрида с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом.

Так как показать все самое важное в Мадриде за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.