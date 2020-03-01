Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

«Кто побывал в Неаполе и не прогулялся по испанским кварталам, тот, можно сказать, и не был в городе». Неаполитанцы

Что вас ожидает

Дух и колорит настоящего Неаполя

Узкие улицы с вывешенным над головой бельем и цветные домики вдоль залива до самого горизонта; ароматы выпечки вперемешку с запахами прачечной; выразительный язык жестов и громкие диалоги, в которых узнается знаменитый неаполитанский диалект; двери нараспашку, старички за игрой в карты и семейство за обедом в обстановке как из советского фильма 80-х… Все это придает Неаполю вид сцены, на которой никогда не заканчивается театральное действие. И все это, в первую очередь, — испанские кварталы, которые вы и отправитесь исследовать в моей компании.

Испанские кварталы с 16 века и до наших дней

На прогулке я расскажу о зарождении этого района и периоде, когда он принадлежал Испании, об устроенных здесь солдатских казармах и пристроившихся питейных заведениях с публичными домами. Вы узнаете, как бедный неаполитанский квартал жил по своим правилам и законам, игнорируя королевские указы и самих служителей порядка. Как в 17 веке здесь появилась преступная структура каморра, которая занимает третье место после калабрийской мафии и сицилийской Коза Ностры. И как на самом деле живет квартал сегодня.

Тонкости быта, граффити и знаменитая пицца

Исследуя красочные улочки, вы увидите, как живут современные неаполитанцы, рассмотрите «низкие» дома, где квартира состоит из одной комнаты, кухонного угла и ванны, а входная дверь открывается прямо на тротуар, который является проезжей частью. Узнаете, почему белье вывешивают снаружи, а не сушат в домах. Познакомитесь с самими известными граффити города, включая те, что посвящены главному неаполитанскому идолу — Диего Марадоне, комику Тото и христианским святым. А в заключении я отведу вас в колоритное заведение для своих, где вы отведаете настоящую pizza fritta napoletana:-)

Кому подойдет экскурсия

Тем, кого привлекают места, скрытые от глаз путешественников, красочные граффити, возможность сделать самые колоритные фото города, и тем, кто хочет увидеть Неаполь живой и настоящий.