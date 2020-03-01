Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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Погрузиться в аутентичную атмосферу города на прогулке по его самому колоритному и злачному району

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Один из беднейших районов Неаполя и «гнездо» знаменитой каморры — та часть города, которой путешественники сторонятся.

Но именно здесь вы увидите настоящую неаполитанскую жизнь, похожую на нескончаемый театр, а на прогулке со мной не только ближе познакомитесь с историей и бытом кварталов, но и убедитесь, что опасность их несколько преувеличена.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у кафе-бара Гамбринус
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Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки

«Кто побывал в Неаполе и не прогулялся по испанским кварталам, тот, можно сказать, и не был в городе». Неаполитанцы

Что вас ожидает

Дух и колорит настоящего Неаполя
Узкие улицы с вывешенным над головой бельем и цветные домики вдоль залива до самого горизонта; ароматы выпечки вперемешку с запахами прачечной; выразительный язык жестов и громкие диалоги, в которых узнается знаменитый неаполитанский диалект; двери нараспашку, старички за игрой в карты и семейство за обедом в обстановке как из советского фильма 80-х… Все это придает Неаполю вид сцены, на которой никогда не заканчивается театральное действие. И все это, в первую очередь, — испанские кварталы, которые вы и отправитесь исследовать в моей компании.

Испанские кварталы с 16 века и до наших дней
На прогулке я расскажу о зарождении этого района и периоде, когда он принадлежал Испании, об устроенных здесь солдатских казармах и пристроившихся питейных заведениях с публичными домами. Вы узнаете, как бедный неаполитанский квартал жил по своим правилам и законам, игнорируя королевские указы и самих служителей порядка. Как в 17 веке здесь появилась преступная структура каморра, которая занимает третье место после калабрийской мафии и сицилийской Коза Ностры. И как на самом деле живет квартал сегодня.

Тонкости быта, граффити и знаменитая пицца
Исследуя красочные улочки, вы увидите, как живут современные неаполитанцы, рассмотрите «низкие» дома, где квартира состоит из одной комнаты, кухонного угла и ванны, а входная дверь открывается прямо на тротуар, который является проезжей частью. Узнаете, почему белье вывешивают снаружи, а не сушат в домах. Познакомитесь с самими известными граффити города, включая те, что посвящены главному неаполитанскому идолу — Диего Марадоне, комику Тото и христианским святым. А в заключении я отведу вас в колоритное заведение для своих, где вы отведаете настоящую pizza fritta napoletana:-)

Кому подойдет экскурсия

Тем, кого привлекают места, скрытые от глаз путешественников, красочные граффити, возможность сделать самые колоритные фото города, и тем, кто хочет увидеть Неаполь живой и настоящий.

Организационные детали

Дополнительные расходы: пицца по желанию (2-3 евро)

Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кафе-бара Гамбринус.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина! Я живу в Неаполе более 6 лет и прекрасно говорю на итальянском языке. Люблю находить места, скрытые от взгляда обычных прохожих. Я позитивный человек и нахожу общий язык с людьми независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Отлично разбираюсь в местной неаполитанской кухне и напитках. Люблю готовить. Благодаря знаниям и опыту могу с легкостью передать вам всю незабываемую атмосферу Неаполя и мою неподдельную любовь к сердцу Юга Италии. Для меня профессия гида — это не работа, а самое настоящие призвание. И я постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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