Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Оптовая закупка на фабриках одежды

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Предлагаю вашему вниманию город 🏙️ Неаполь — музей 🖼 под открытым небом и величайший памятник искусства и культуры, который не оставит равнодушным никого, кто бы его ни посещал.

В Неаполе вы найдете удовольствия на любой вкус, в том числе и удовольствие выгодно потратить свои деньги, потому что шоппинг в Неаполе значительно отличается от покупок в других городах мира.

Все это благодаря тому, что в 10 километрах от международного аэропорта CAPODICHINO города Неаполя расположен самый большой в Европе город торговли, куда мы с вами и отправимся.
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Оптовая закупка на фабриках одежды
Оптовая закупка на фабриках одежды
ОПТОВЫЙ шоппинг на фабриках и складах Неаполя
Предлагаю вашему вниманию город 🏙️ Неаполь – музей 🖼 под открытым небом и величайший памятник искусства и культуры, который не оставит равнодушным никого, кто бы его ни посещал. Этот райский уголок предлагает широкий спектр удовольствий на любой вкус, в том числе и удовольствие выгодно потратить свои деньги, потому что шоппинг в Неаполе значительно отличается от покупок в других городах мира. Все это благодаря тому, что в 10 км. от международного аэропорта CAPODICHINO г. Неаполя находится самый большой в Европе город торговли с площадью 1 000 000 кв. м.

CIS - это крупнейший в Европе торговый центр, где располагаются более 350 оптовых фирм, реализующие товары по 100товарным секторам. Здесь располагается множество оптовых складов, где у посетителей есть возможность среди огромного ассортимента товаров «MadeinItaly” выбрать изделия на свой вкус:

  • Программа шоп-тура может варьироваться с учетом интересов клиентов и включает ежедневные посещения складов, по желанию возможен выезд на фабрики-производители, расположенные на юге Италии, посещение сток-складов с возможностью приобретения товаров известных мировых марок со скидкой от 10 до 90%.

Схема работы:

    1. Знакомимся с вами и четко определяемся с категорией товара
    2. Подбираю для вас подходящие варианты (3-5 фабрик или складов)
    3. Жду вас в гости с рабочим визитом
    *помогаю с гостиницей, трансфером, гарантирую качество своей работы и мы в любом случае найдем для вас то, что вам бы хотелось иметь у себя в магазине. Каждый клиент для меня индивидуален, и я со всей ответственностью могу сказать, что еще никто не остался недоволен подобранными вариантами. Ручаюсь за поставщиков и сопровождаю весь процесс закупки.
    C уважением, Елена
    Начало и место завершения
    🚩 Naples
    Оптовая закупка на фабриках одежды
    Оптовая закупка на фабриках одежды
    Оптовая закупка на фабриках одежды
    Оптовая закупка на фабриках одежды

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Rus T.
    Rus T.
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