Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

ОПТОВЫЙ шоппинг на фабриках и складах Неаполя

Предлагаю вашему вниманию город 🏙️ Неаполь – музей 🖼 под открытым небом и величайший памятник искусства и культуры, который не оставит равнодушным никого, кто бы его ни посещал. Этот райский уголок предлагает широкий спектр удовольствий на любой вкус, в том числе и удовольствие выгодно потратить свои деньги, потому что шоппинг в Неаполе значительно отличается от покупок в других городах мира. Все это благодаря тому, что в 10 км. от международного аэропорта CAPODICHINO г. Неаполя находится самый большой в Европе город торговли с площадью 1 000 000 кв. м.

CIS - это крупнейший в Европе торговый центр, где располагаются более 350 оптовых фирм, реализующие товары по 100товарным секторам. Здесь располагается множество оптовых складов, где у посетителей есть возможность среди огромного ассортимента товаров «MadeinItaly” выбрать изделия на свой вкус:

Программа шоп-тура может варьироваться с учетом интересов клиентов и включает ежедневные посещения складов, по желанию возможен выезд на фабрики-производители, расположенные на юге Италии, посещение сток-складов с возможностью приобретения товаров известных мировых марок со скидкой от 10 до 90%.

Схема работы:

1. Знакомимся с вами и четко определяемся с категорией товара

2. Подбираю для вас подходящие варианты (3-5 фабрик или складов)

3. Жду вас в гости с рабочим визитом

*помогаю с гостиницей, трансфером, гарантирую качество своей работы и мы в любом случае найдем для вас то, что вам бы хотелось иметь у себя в магазине. Каждый клиент для меня индивидуален, и я со всей ответственностью могу сказать, что еще никто не остался недоволен подобранными вариантами. Ручаюсь за поставщиков и сопровождаю весь процесс закупки.

C уважением, Елена