Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Италия
  2. Экскурсии

Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Вы посетите оптовые склады популярного торгового центра CIS около Неаполя.

Здесь вы найдете коллекции различных брендов со всего мира по выгодным ценам.

Огромный ассортимент и большие скидки.
Задать вопрос
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Предлагаю вам посетить оптовые склады CIS NOLA, что расположены недалеко от Неаполя.
Время работы оптовых магазинов: с 8:00 до 18:00, автотранспорт, переводчик-сопровождающий. Время шопинга оговаривается индивидуально подбираются для каждого клиента.

Предоставленные бренды:

  • Canella, Giorgia&Johns, Carpisa;Kor@Kor, Artigli, Silvian Heach, Coconuda, Rossadisera, Zuiki, Taglia42, AKE и другие известные бренды одежды. Они родились в регионе Кампания, в Неаполе и не требуют особого представления, так как хорошо знакомы на рынке Италии и Европы. Многие из этих марок на ряду с традиционными методами продажи, предлагают франчайзинг, как передовую форму развития деловых отношений с клиентами.
  • СIS — это коммерческий мир, современный и живой, превращенный за годы своего существования в настоящую систему, которая предлагает и подтверждает «Made in Italy» во всем мире.
Приглашаю вместе совершить качественный и выгодный шопинг вместе!
С уважением, Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rus T.
Rus T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
182
3 часа
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
Знакомство с Неаполем
161
3 часа
Знакомство с Неаполем
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
54
4 часа
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Трансфер из аэропорта Неаполь
86
3 часа
Трансфер из аэропорта Неаполь
Дегустация вин
315
4 часа
Дегустация вин
Неаполь: уличные истории
161
4 часа
Неаполь: уличные истории

Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Ежедневная прогулка по Неаполю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
80
4 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
77 отзывов
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Помпеи — взгляд в прошлое
130
2 часа
Помпеи — взгляд в прошлое
65 отзывов
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
20
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
44 отзыва
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
7
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
40 отзывов
Узнать о жизни древнего «мегаполиса» и исследовать самый посещаемый после Колизея музей Италии