Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаю вам посетить оптовые склады CIS NOLA, что расположены недалеко от Неаполя.
Время работы оптовых магазинов: с 8:00 до 18:00, автотранспорт, переводчик-сопровождающий. Время шопинга оговаривается индивидуально подбираются для каждого клиента.
Предоставленные бренды:
Canella, Giorgia&Johns, Carpisa;Kor@Kor, Artigli, Silvian Heach, Coconuda, Rossadisera, Zuiki, Taglia42, AKE и другие известные бренды одежды. Они родились в регионе Кампания, в Неаполе и не требуют особого представления, так как хорошо знакомы на рынке Италии и Европы. Многие из этих марок на ряду с традиционными методами продажи, предлагают франчайзинг, как передовую форму развития деловых отношений с клиентами.
СIS — это коммерческий мир, современный и живой, превращенный за годы своего существования в настоящую систему, которая предлагает и подтверждает «Made in Italy» во всем мире.
Приглашаю вместе совершить качественный и выгодный шопинг вместе!
С уважением, Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.