Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Прогуляемся по Неаполю?

Начало экскурсии 🧭 piazza Garribaldi (ваш отель). Оттуда вместе вливаемся в сумасшедший ритм города Неаполя. Начнем знакомство с прекрасной набережной Мерджелина, прогуляемся до Кастель дель Ово. Осмотрим достопримечательности 🏛️ замка. По дороге к площади Плебесцита, ознакомимся с величеством Нового Замка (Анжуйская Крепость).

Площадь Плебесцита, Королевский Дворец и базилика Сан Франческо ди Паола. Знаменитый театр Сан Паола, фонтан ⛲ Нептуна. Ознакомимся с улицой Толедо и заглянем в Галлерею Умберто 1. Дойдя наконец до площади Джесу Нуово, мы обязательно посетим Церковь ⛪ Нового Иисуса.

После чего передохнем за чашечкой ароматного кофе.

Ну что, вы готовы познакомится с историей 📖 самого центра южной Италии?