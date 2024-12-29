На каток-рекордсмен «Медеу» интересно даже просто взглянуть.
Что уж говорить о том, каково здесь кататься на коньках! Идеальный лёд (ведь на нём тренируются будущие олимпийские чемпионы) и горные пейзажи вокруг… У вас будет 2 часа, чтобы насладиться этим. После чего мы поднимемся по лестнице здоровья на высокогорную плотину, которая защищает от селей.
Что уж говорить о том, каково здесь кататься на коньках! Идеальный лёд (ведь на нём тренируются будущие олимпийские чемпионы) и горные пейзажи вокруг… У вас будет 2 часа, чтобы насладиться этим. После чего мы поднимемся по лестнице здоровья на высокогорную плотину, которая защищает от селей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Медеу — самая высокогорная ледовая арена
Отправляемся на высоту 1691 м, в урочище Медеу на территории Национального парка «Иле-Алатау». Именно здесь находится каток, по ровному льду которого вы сможете прокатиться на коньках. Вас ждут красивейшие виды на Тянь-Шаньские горы, чистейший горный воздух и кафе, где можно передохнуть.
Ещё выше!
Затем мы совершим пеший треккинг (30 мин.) по лестнице здоровья — целых 842 ступени! Всё это, чтобы увидеть высокогорную плотину Медеу, защищающую город от селей. Наверх можно также подняться на специальном экотакси.
Организационные детали
- Экскурсия доступна для детей от 7 лет в сопровождении взрослых
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
- Трансфер от вашего отеля в Алматы и обратно
- Горное такси от катка до плотины
- Входные билеты на каток для 3 человек. Экскурсия может быть проведена и для большего количества людей — стоимость будет выше, уточняйте детали в переписке заранее.
- Бутылочка воды для каждого участника
- Экскурсионное сопровождение сертифицированным горным гидом
Дополнительно оплачивается:
- Аренда и заточка коньков
- Камера хранения вещей на катке (либо можно положить вещи в рюкзак и кататься с ними)
- Обед и горячие напитки
- Экскурсия на английском или немецком языке
Катание на коньках и экскурсия возможны в разное время:
- В выходные и праздничные дни: с 9:00 до 11:00, с 12:00 до 15:30, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 00:00
- В обычные дни: с 10:00 до 12:30, с 13:30 до 16:30 и с 19:00 до 23:00
Просим в переписке сообщить нам заранее удобное для вас время (учитывайте, что трансфер будет на 30–45 минут раньше начала катания).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 56 туристов
Наша команда (туроператор) состоит из сертифицированных горных и городских гидов. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горамЗадать вопрос
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