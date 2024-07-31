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заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера, где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.