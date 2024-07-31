На Рождество – экскурсии в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Дубае на русском языке, цены от $85, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конные прогулки
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
9 сен в 15:30
10 сен в 15:30
от $350 за всё до 2 чел.
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
На машине
скидка
20%
3 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
9 сен в 15:00
325$260 за всё до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
На машине
16 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
На автобусе
16 отзывов
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$85 за человека
Вдохновляющий Абу-Даби
На машине
16 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби: дворец Президента, Этихад, набережная Корниш, мечеть Шейха Зайда
Приглашаем в захватывающее путешествие по Абу-Даби! Вас ждут дворец Президента, небоскребы Этихад, набережная Корниш и мечеть Шейха Зайда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
$283 за всё до 4 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
На машине
23 отзыва
10 часов
Групповая
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitrii
    31 июля 2024
    Конная прогулка по пустыне в Дубае
    Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились с владельцем и другими
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    замечательными людьми, что там работают. Все внимательно отнеслись и к нашему небольшому опыту езды и к вопросам безопасности. Все прошло на ура! Али, который сопровождал нас всю поездку, оказался отличным и доброжелательным собеседником. Безусловно советуем решиться и попробовать данную экскурсию ради новых впечатлений!

    Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились
  • I
    Ildar
    11 апреля 2023
    Конная прогулка по пустыне в Дубае
    Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
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    заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера, где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Конная прогулка по пустыне в Дубае
  2. Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
  3. Чарующий Аль-Айн
  4. Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
  5. Вдохновляющий Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 85 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 76 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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