5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
9 сен в 15:30
10 сен в 15:30
от $350 за всё до 2 чел.
скидка
20%
5 часов
Водная прогулка
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
9 сен в 15:00
325$260 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$85 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби: дворец Президента, Этихад, набережная Корниш, мечеть Шейха Зайда
Приглашаем в захватывающее путешествие по Абу-Даби! Вас ждут дворец Президента, небоскребы Этихад, набережная Корниш и мечеть Шейха Зайда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
$283 за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitrii31 июля 2024Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились с владельцем и другими
- IIldar11 апреля 2023Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 85 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 76 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь