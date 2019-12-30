3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Дубая — в Аль-Айн

Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору!

Наталья
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Наталья – ваш гид
Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес.

Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса.

Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.
$150 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн

Что вас ожидает

Роскошный зоопарк
Первым делом мы направимся к главной достопримечательности города — крупнейшему в ОАЭ зоопарку. Здесь обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, леопарды, гепарды и огромное количество птиц — всего более 250 видов африканских и арабских животных. Вы сможете покормить жирафов, покататься на верблюдах, понаблюдать через аквариум за семейством бегемотов или крокодилов, увидеть пингвинов и фламинго и заглянуть в уголок, где живут новорожденные детеныши.

История и культура
В переводе с арабского Аль-Айн значит «родник», однако это единственный крупный город ОАЭ, расположенный вдали от моря. Сюда приезжают не ради пляжей, а чтобы полюбоваться культурным наследием. Один из самых старых населенных городов в мире скрывает живописные форты, музеи и дворцы. Вы посетите Музей-дворец шейха Заеда, где я расскажу об основателе страны и его укладе жизни, истории создания дворца и становлении Объединенных Арабских Эмиратов. Покажу комнаты, открою вам, что входило в меню, и поделюсь рецептом кофе, который пил шейх по утрам.

Самый знаменитый оазис
Оазис Аль-Айн — городской сад, который украшают 150 тысяч финиковых пальм. Вы узнаете о значении фиников в исламской культуре и увидите уникальную систему 300-летних каменных арыков. А после познавательной прогулки мы поднимемся на смотровую площадку отеля Меркюри, где, прежде чем пообедать, полюбуемся с высоты 1246 метров прекрасной панорамой. У подножия горы Джебел Хафит притаились радоновые источники, чьи чудодейственные воды, лечащие суставы, восстанавливающие нервную систему и кожу, вы сможете опробовать на себе.

Организационные детали

  • Обед включен в стоимость поездки. Трансфер из Дубая и Шаржи бесплатный.
  • Дополнительные расходы: входной билет в зоопарк — 9$, в радоновые источники — 6$.
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн
Из Дубая — в Аль-Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Рекомендую всем!!!!!!!!!
22 декабря 2019
День пролетел, как миг на экскурсии в Аль-Айн с Натальей! Оазис в пустыне, великолепный зоопарк, горный серпантин и смотровая площадка- и все это в сопровождении рассказов удивительного и увлечённого человека!
Если вы хотите погрузиться в реальный арабский мир, отличный от Дубая - эта экскурсия для вас!
Спасибо, Наталья, за незабываемые впечатления!!!!
6 октября 2019
Поездка интересная, побывали в доме-дворце шейха Заеда. Увидели как он жил. Радоновые источники обогатили наше тело полезными микроэлементами. Нужно ехать в мягки сезон, так как в горах и зоопарке очень жарко. Зоопарк очень большой, лучше передвигаться на зоотакси.

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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