5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дубай здесь и сейчас

Вам предстоит за пару часов побывать в самых впечатляющих ультрасовременных районах эмирата, которые входят в число самых масштабных городских проектов современности. Итак, приготовьтесь в деталях рассмотреть:

Отель «Атлантис» — величественное и изящное сокровище насыпного острова Палм Джумейра. Здесь вы узнаете о том, как земля под его фундаментом «выросла» прямо из Персидского залива.

— величественное и изящное сокровище насыпного острова Палм Джумейра. Здесь вы узнаете о том, как земля под его фундаментом «выросла» прямо из Персидского залива. Дубайскую Венецию , или район Мадинат Джумейра . Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!

, или район . Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов! Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — один из самых дорогих отелей мира , — а также панорамы шоссе Шейха Зайда.

Бурдж Халифа: дотянуться до небес

Самым ярким впечатлением, конечно, станет подъем на головокружительную площадку небоскреба Бурдж Халифа — высочайшего здания в мире и визитной карточки Дубая с танцующими фонтанами у подножия! С высоты полукилометра перед вами откроется фантастическая панорама всего Дубая в огнях вечерней подсветки и станет понятен истинный масштаб блистательного эмирата. А инновационный дизайн круговой смотровой площадки позволит охватить взором все уголки города с помощью современных телескопов.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.