5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа

Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Если вы хотите за пару часов понять, почему Дубай по праву считается городом будущего, приглашаем вас прогуляться по новейшим достопримечательностям эмирата.

Вы ощутите масштаб и роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками абра.

Услышите о дизайнерских и архитектурных особенностях современных символов эмирата.

А после подниметесь к облакам — на смотровую площадку небоскреба Бурдж Халифа, откуда откроется, пожалуй, лучшая панорама всего Дубая!
$87 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча При бронировании сообщите наименование ОТЕЛЯ ! и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии5 отзывов
3.8
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа

Что вас ожидает

Дубай здесь и сейчас
Вам предстоит за пару часов побывать в самых впечатляющих ультрасовременных районах эмирата, которые входят в число самых масштабных городских проектов современности. Итак, приготовьтесь в деталях рассмотреть:

  • Отель «Атлантис» — величественное и изящное сокровище насыпного острова Палм Джумейра. Здесь вы узнаете о том, как земля под его фундаментом «выросла» прямо из Персидского залива.
  • Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
  • Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — один из самых дорогих отелей мира , — а также панорамы шоссе Шейха Зайда.

Бурдж Халифа: дотянуться до небес
Самым ярким впечатлением, конечно, станет подъем на головокружительную площадку небоскреба Бурдж Халифа — высочайшего здания в мире и визитной карточки Дубая с танцующими фонтанами у подножия! С высоты полукилометра перед вами откроется фантастическая панорама всего Дубая в огнях вечерней подсветки и станет понятен истинный масштаб блистательного эмирата. А инновационный дизайн круговой смотровой площадки позволит охватить взором все уголки города с помощью современных телескопов.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии входят билеты на смотровую площадку At The Top на 124 этаже башни Бурдж Халифа.
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа

Экскурсия проводится ежедневно в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура При бронировании сообщите наименование ОТЕЛЯ ! и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Интересная экскурсия. Но мало времени даётся на Дубай-Молл (с 19.30 до 21.30). Лучше бы сделали ее более продолжительной, например до 22.30
12 апреля 2019
Экскурсия не понравилась. Во первых изначально в описании было написано что будет не более 10 или 15 человек, а нас было 33, причем гид Эльвира в открытую стала смеяться, что я типа много прошу за 85$. Я ничего не просила более того что было указано. К концу поездки информацию в описании исправили, видимо чтобы я потом им не указала на это. Сама гид Эльвира, не особо делиться информацией. Рассказывает какие то не нужные данные, про других туристов, кто что сказал и как пошутил. Это ни как не касается Дубая, было не интересно вообще. Многие туристы тоже остались не довольны. Плюс остановки очень маленькие, по 15 минут, ничего не успеваешь посмотреть. Что казалось должно давать возможность больше рассказать гиду! Но нет) времени поесть вообще не дается! То есть 3х до 9ти, даже перекусить негде. Мы уже сами отсоединились от экскурсии в 8мь, поужинать. гид вообще не понравилась, совдеп какой то! Не посоветую данную экскурсию с этим гидом за такие деньги.
1 апреля 2019
Хорошая экскурсия, удалось прокатиться по многим местам и пофоткаться. Очень милое местечко маленькой Венеции, обязательно вернусь туда ещё погулять))) Подъем на башню тоже впечатляет, но очереди немного утомляют. Наверно надо выбирать время, когда людей поменьше.
13 марта 2019
Гид Татьяна - супер! Заразила нас любовью к Дубаю, очень рады, что попали именно к ней в последний день нашего пребывания там. Побольше бы таких гидов!
28 января 2019
Есть одно пожелание: чтоб экскурсия была более информативная. Осталось легкое ощущение «голопом по Европам» .. может надо как-то разнообразить маршрут. А организация приятно порадовала (такая желанная организованность!! для восточной страны - была очень приятным бонусом). В общем, нет разочарования)), мы остались с приятными эмоциями от экскурсионного опыта через вашу компанию. Порекомендовали уже вас и друзьям. Успехов!

Виктория проводит ещё 16 экскурсий

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