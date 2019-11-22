5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дубай здесь и сейчас
Вам предстоит за пару часов побывать в самых впечатляющих ультрасовременных районах эмирата, которые входят в число самых масштабных городских проектов современности. Итак, приготовьтесь в деталях рассмотреть:
Бурдж Халифа: дотянуться до небес
Самым ярким впечатлением, конечно, станет подъем на головокружительную площадку небоскреба Бурдж Халифа — высочайшего здания в мире и визитной карточки Дубая с танцующими фонтанами у подножия! С высоты полукилометра перед вами откроется фантастическая панорама всего Дубая в огнях вечерней подсветки и станет понятен истинный масштаб блистательного эмирата. А инновационный дизайн круговой смотровой площадки позволит охватить взором все уголки города с помощью современных телескопов.
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.