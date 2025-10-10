Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Адлере, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Погрузитесь в историю и современность Сириуса, узнайте о переселенцах и развитии региона. Вдохновляющие локации и уникальные факты ждут вас
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 10:30
11 окт в 10:30
от 2000 ₽ за человека
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Погрузиться в атмосферу драйва среди культовых автомобилей и легендарных болидов
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Адлер: история сквозь века
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Адлер: история сквозь века
Изучить район Большого Сочи и услышать о его прошлом
Начало: У реки Мзымта
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
1500 ₽ за человека

