Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Погрузитесь в историю и современность Сириуса, узнайте о переселенцах и развитии региона. Вдохновляющие локации и уникальные факты ждут вас
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 10:30
11 окт в 10:30
от 2000 ₽ за человека
до 10 чел.
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Погрузиться в атмосферу драйва среди культовых автомобилей и легендарных болидов
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Адлер: история сквозь века
Изучить район Большого Сочи и услышать о его прошлом
Начало: У реки Мзымта
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
1500 ₽ за человека
