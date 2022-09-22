Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу.

Гегский водопад невероятно удивительной красоты, заслужено пользуется популярностью, не меньше, чем знаменитое озеро Рица или Новый Афон. Экскурсию на Гегский водопад и озеро Рица особенно рекомендуем к посещению, равнодушных не остается. Водопад будоражит своей красотой не только туристов, но и вдохновляет на новые шедевры многих знаменитых режиссёров. Например, на фоне Гегского водопада снимали знаменитую сцену с Шерлоком Хомсом и Мариарти.

Экскурсия на Гегский водопад и озеро Рицы начинается с завораживающих горных серпантинов, туннелей и извилистой реки Бзыбь. Далее следует преодолеть часть дороги по бездорожью, вблизи обрывов и отвесных скал, своего рода настоящий экстрим, и наконец, взору откроется поистине чудо - Гегский водопад. Вода срывается с высоты 75 метров и разбивается у подножья гор, где лежит снег даже в самые жаркие дни. Наслаждаться эстетикой, созданной самой природой, можно бесконечно, и у Вас есть эта возможность, так как время нашей экскурсии не ограничено. Пусть весь мир подождет!

На обратном пути Вас ждет жемчужина Абхазии - Озеро Рица. Озеро находиться среди величественных зеленых гор, на высоте 950 метров над уровнем моря. Вы сможете погулять, отведать колоритную национальную кухню, покататься на катамаранах, и многое другое.