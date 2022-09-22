Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица

Джип-тур

4
1 отзыв
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Джип-тур: Гегский водопад + Озеро Рица
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает 🤩

  • Г. Гагра
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Навесной мост
  • Голубое озеро
  • Водопад «Влюбленных»
  • Гегский водопад
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Чабгарский каньон
  • Озеро Рица
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу.
Гегский водопад невероятно удивительной красоты, заслужено пользуется популярностью, не меньше, чем знаменитое озеро Рица или Новый Афон. Экскурсию на Гегский водопад и озеро Рица особенно рекомендуем к посещению, равнодушных не остается. Водопад будоражит своей красотой не только туристов, но и вдохновляет на новые шедевры многих знаменитых режиссёров. Например, на фоне Гегского водопада снимали знаменитую сцену с Шерлоком Хомсом и Мариарти.
Экскурсия на Гегский водопад и озеро Рицы начинается с завораживающих горных серпантинов, туннелей и извилистой реки Бзыбь. Далее следует преодолеть часть дороги по бездорожью, вблизи обрывов и отвесных скал, своего рода настоящий экстрим, и наконец, взору откроется поистине чудо - Гегский водопад. Вода срывается с высоты 75 метров и разбивается у подножья гор, где лежит снег даже в самые жаркие дни. Наслаждаться эстетикой, созданной самой природой, можно бесконечно, и у Вас есть эта возможность, так как время нашей экскурсии не ограничено. Пусть весь мир подождет!
На обратном пути Вас ждет жемчужина Абхазии - Озеро Рица. Озеро находиться среди величественных зеленых гор, на высоте 950 метров над уровнем моря. Вы сможете погулять, отведать колоритную национальную кухню, покататься на катамаранах, и многое другое.

Ежедневно с 6:00 - 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Дегустация вино, чачи, мёда, сыра
  • Страховка
Что не входит
  • Обязательно:
  • Экологический сбор в Рицевский заповедник
  • По желанию:
  • Водопад "Молочный"
  • Водопад "Птичий Клюв"
  • Зиплайн над рекой Бзыбь
  • Катамаран на озере Рица
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от ближайшей к вам остановки
Завершение: Довозим до места откуда вас забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 - 19:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Правила пересечения границы Россия — Абхазия:
  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • Отсутствие судимостей
  • Отсутствие задолженностей в ФСС свыше пол миллиона. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • При себе иметь паспорт и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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