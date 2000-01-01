Фото-поход к Агурским водопадам

Агурские водопады - очень красивое место, и являются одним из самых популярных водопадов в...

Агурские водопады — очень красивое место, и являются одним из самых популярных водопадов в окрестностях Сочи.

Ходить на Агурские водопады можно круглый год.

Летом, конечно, тепло.

Осенью — золотая очень, весной много чистой воды и в апреле уже можно купаться и все цветет.

Зимой — просто подышать и отдохнуть от городской суеты.
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам

Что вы увидите 🤩

  • Ахун
  • Агурский водопад

Об экскурсии

Ущелье реки Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья.
Наш маршрут начнется от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.

Дополнительные опции

По желанию можем изменить маршрут фотопохода и посетить другие несложные и доступные места. Например, каньон Белые скалы, водопады Змейковские, Ажек и Ореховский.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трекинговые палки
  • Трансфер к месту начала
  • Фотографии
Что не входит
  • Входной билет — 200 рублей с человека
  • Трансфер из других мест оплачивается дополнительно (из Адлера и Олимпийского парка — 2000 рублей, но готовьтесь, пробки бывают по 3 часа)
  • Можно самостоятельно добраться на электричке до Сочи всего за 40 минут без пробок.
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Горького, 56, микрорайон Центральный, Сочи
Завершение: Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Бунин И.
Бунин И.
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