Об экскурсии

Ущелье реки Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья.

Наш маршрут начнется от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.

Дополнительные опции

По желанию можем изменить маршрут фотопохода и посетить другие несложные и доступные места. Например, каньон Белые скалы, водопады Змейковские, Ажек и Ореховский.