Что вы можете увидеть 🤩

Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.

По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух! Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника. Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.

Что вас ждёт:

г. Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»

Колоннада выполнена в стиле античных форм, пышные элементы, портики, массивные колонны.

Подвесной мост над рекой Бзыбь шаткий, деревянный мост раскачивается не только ветром, но и шагами туристов, которые заезжают сюда в поисках острых ощущений.

Голубое озеро – зеркальная, сапфировая гладь в живописном месте среди скальных мест.

Гегский водопад примерно 70 метров в высоту, особенно красив в солнечную погоду, когда поток воды переливается разными цветами под воздействием солнечных лучей, образуя радугу.

Юпшарский каньон это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.

Смотровая «Прощай Родина» красивая видовая площадка обросшая легендами и мифами.

Озеро Рица самая известная природная достопримечательность Абхазии, жемчужина всего Кавказа.

Важно знать: