Гегский водопад и озеро Рица на джипах

Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по

В группе
до 8 чел.
Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.

По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух.

Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника.

Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах

Что вы можете увидеть 🤩

  • Город Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»
  • Колоннада
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Гегский водопад
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.
По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух! Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника. Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.

Что вас ждёт:

    г. Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»
    Колоннада выполнена в стиле античных форм, пышные элементы, портики, массивные колонны.
    Подвесной мост над рекой Бзыбь шаткий, деревянный мост раскачивается не только ветром, но и шагами туристов, которые заезжают сюда в поисках острых ощущений.
    Голубое озеро – зеркальная, сапфировая гладь в живописном месте среди скальных мест.
    Гегский водопад примерно 70 метров в высоту, особенно красив в солнечную погоду, когда поток воды переливается разными цветами под воздействием солнечных лучей, образуя радугу.
    Юпшарский каньон это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.
    Смотровая «Прощай Родина» красивая видовая площадка обросшая легендами и мифами.
    Озеро Рица самая известная природная достопримечательность Абхазии, жемчужина всего Кавказа.

    Важно знать:

    • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
    • В дорогу вам необходимо взять паспорт.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Экосбор
    • Дегустации
    Что не входит
    • Обед в горном кафе
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адлер
    Завершение: Адлер, удобная для вас остановка по маршруту
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 7:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • Диспетчер свяжется с вами заранее и сообщит точное время и гос. номер трансфера.
    • ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РОССИЙСКО- АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ:
    • 1) Границы проходят граждане Российской Федерации, Республики Абхазия, Южной Осетии и граждане ДНР и ЛНР с Украинскими паспортами с пропиской в регионах Донецка и Луганска.
    • 2) Граждане из других бывших Союзных Республик имеющие официально брак с гражданами РФ. При этом копия Загса необходима при пересечении границы.
    • 3) Вид на жительство в РФ – не является поводом разрешающим пройти границу.
    • То есть с видом на жительство не пропустят.
    • НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ!
    • 1) У Родителей действующий паспорт загран он или внутренний без изъянов, с неповрежденной фотографией без никаких надписей авторучкой или фломастером.
    • У детей ОРИГИНАЛ свидетельства о рождении.
    • У детей 12-14 лет если имеется паспорт, то при переходе границы необходимо предъявить еще и свидетельство о рождении, нужны оба документа.
    • 2) так называемые “тинейджеры” 14-17 лет со старшим братом, или сестрой которые уже совершеннолетние Необходимо иметь при себе НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ на выезд, а именно в АБХАЗИЮ с ребёнком от родителей.
    • 3) Бабушки, дедушки, дяди и тёти с внуками и племянниками тот же самый документ ☝️
    • ЗАВЕРЕННАЯ НОТАРИУСОМ ДОВЕРЕННОСТЬ на выезд с ребёнком в АБХАЗИЮ от родителей.
    • Идем дальше
    • 1) Никаких долгов перед государством
    • Если есть большие неоплаченные штрафы, алименты, судебные решения приставов о взыскании которые гражданин не погасил – НЕ ПРОПУСТЯТ.
    • Гражданин с непогашенной судимостью тоже не пройдёт через границу.
    • 2) С Грузинской Фамилией не пропускают на Абхазской Границе.
    • Если гражданин с Грузинской Фамилией был рождён после Грузино-Абхазской Войны (1992-1993гг) то могут пропустить если вы нас об этом предупредили заранее, ночью перед экскурсией и скиньте фото с паспортными данными, а мы в свою очередь скинем это фото пограничникам и уже ночью скажем пропустят или нет.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 7:00

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

    👥Групповые🛣ДжиппингГоры🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные🍤Гастрономические🏞Абхазия💧ВодопадыРазвлечения и билеты🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Адлере

    Джип-тур в Абхазию на озеро Рица и Гегский водопад
    В группе
    до 8 чел.
    1 800
    за 1 чел.
    Джип-тур в Абхазию на озеро Рица и Гегский водопад
    🛣 Джиппинг
    Настоящий Абхазский драйв! Дружелюбные Абхазы ждут вас! Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот,
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно в 7:00
    Тур на джипах на Гегский водопад и к озеру Рица
    В группе
    до 8 чел.
    10ч
    1 900
    за 1 чел.
    Тур на джипах на Гегский водопад и к озеру Рица
    🛣 Джиппинг
    ⛴ На теплоходе
    Драйвовая поездка на Мицубиши / Патриоте к главным природным объектам Абхазии! В цену все включено, без сюрпризов) Озеро
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
    Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
    В группе
    до 8 чел.
    5
    1
    12ч
    2 000
    за 1 чел.
    Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
    🛣 Джиппинг
    Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно с 7:00-8:00
    Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
    В группе
    до 35 чел.
    4.8
    5
    11ч
    2 200
    за 1 чел.
    Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Через Гагры, Голубое озеро и Рицу — к самому зрелищному водопаду региона
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    ежедневно в 06:00
    Поездка к волшебнице Рице из Адлера
    Индивидуально
    для 6 чел.
    10ч
    12 000
    за 1-6 чел.
    Поездка к волшебнице Рице из Адлера
    ⛴ На теплоходе
    Наш маршрут к сказочному горному озеру Рица пройдет по красивой дороге Бзыбского ущелья
    Ежедневно
    Джип-тур «Абхазский драйв»: Зимняя Рица и Гегский водопад
    В группе
    до 20 чел.
    4.5
    17
    11ч
    1 600
    за 1 чел.
    Джип-тур «Абхазский драйв»: Зимняя Рица и Гегский водопад
    🛣 Джиппинг
    🚗 На машине
    Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    ежедневно в 07:00
    Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
    В группе
    до 20 чел.
    4.5
    59
    14ч
    1 400
    за 1 чел.
    Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
    🚌 На автобусе
    Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
    Индивидуально
    9 000
    за 1 чел.
    Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
    👣 Пешеходная
    ⛴ На теплоходе
    В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, увидим олимпийский объект - трамплин «Русские Горки»
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    все дни, с 9:00 до 20:00
    Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Адлера
    В группе
    до 6 чел.
    5
    1
    10ч
    2 000
    за 1 чел.
    Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Адлера
    В маленькой группе единомышленников мы проедем по живописной дороге Бзыбского ущелья, полюбуемся водопадами Девичьи
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно, примерно в 8:00, в зависимости от вашего расположения
    Озеро Рица и окрестности
    Индивидуально
    для 5 чел.
    5
    8
    8000
    7 200
    за 1-5 чел.
    Озеро Рица и окрестности
    🚗 На машине
    Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
    5 янв
    6 янв
    8 янв
    ещё...
    Акармара - водопады и покинутый город
    Индивидуально
    для 7 чел.
    14ч
    25 000
    за 1-7 чел.
    Акармара - водопады и покинутый город
    🛣 Джиппинг
    Вы посетите несколько больших водопадов (водопад "Великан" 100 метров это
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно, 6:00
    Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
    В группе
    до 10 чел.
    1 900
    за 1 чел.
    Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
    👣 Пешеходная
    ⛴ На теплоходе
    В четырёх километрах от Черноморского побережья находится место, окутанное мифами Древней Греции
    6 янв
    8 янв
    13 янв
    ещё...
    По четвергам, субботам в 9.30

    Алина З. проводит ещё 10 экскурсий

    Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
    В группе
    до 20 чел.
    13ч
    2 200
    за 1 чел.
    Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
    Приглашаю вас оздоровить и омолодить свой организм в лечебных ваннах термального источника, совершить прогулку по
    4 янв
    6 янв
    8 янв
    ещё...
    См. календарь
    Абхазия «Малое Кольцо»
    Индивидуально
    для 7 чел.
    4
    1
    10ч
    13 000
    за 1-7 чел.
    Абхазия «Малое Кольцо»
    Экскурсия индивидуального формата, на комфортных автомобилях без ограничений по времени
    ежедневно, время на ваше усмотрение
    Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»
    Входной билет
    2 000
    за 1 чел.
    Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»
    🚌 На автобусе
    Вы совершите променад по улице Навагинская, а наш экскурсовод расскажет вам интересную историю об этом месте
    по средам в 13:30, по субботам в 13:30
    Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
    В группе
    до 8 чел.
    2 200
    за 1 чел.
    Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
    🛣 Джиппинг
    Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно в 8:00; 14:00
    Sup Surfing
    В группе
    до 10 чел.
    1 800
    за 1 чел.
    Sup Surfing
    ⛴ Водные
    Прогулки на SUP досках - это отличный вид физической нагрузки, который позволяет развивать координацию, баланс
    ежедневно, время на ваше усмотрение
    «Для влюбленных в горы», поездка в Красную Поляну
    В группе
    до 50 чел.
    630
    за 1 чел.
    «Для влюбленных в горы», поездка в Красную Поляну
    🚌 На автобусе
    Красная Поляна - самый известный поселок России
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно в 10:30
    Джип тур в Солохаул
    В группе
    до 8 чел.
    2 400
    за 1 чел.
    Джип тур в Солохаул
    🛣 Джиппинг
    Солохаул - родина Краснодарского чая
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно в 12:00
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    Индивидуально
    для 2 чел.
    8 500
    за 1-2 чел.
    На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    🛻 На квадроциклах
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    ежедневно, время на ваше усмотрение
    Джип-тур к каньону Псахо
    В группе
    до 8 чел.
    1 700
    за 1 чел.
    Джип-тур к каньону Псахо
    🛣 Джиппинг
    Джиппинг к каньону Псахо - это поездка на внедорожнике по бездорожью к живописным уголкам в окрестностях Сочи
    4 янв
    5 янв
    6 янв
    ещё...
    Ежедневно в 12:30
    Морская рыбалка в Кудепсте
    В группе
    до 10 чел.
    1 700
    за 1 чел.
    Морская рыбалка в Кудепсте
    ⛴ Водные
    ⛴ На теплоходе
    Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых
    8 янв
    9 янв
    10 янв
    ещё...
    Уточняйте расписание
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Адлере
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ