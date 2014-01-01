Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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И это всё — Краснодарский край!

Термальные источники, водопады, чайные плантации и конная ферма на авто-пешеходной экскурсии

Юлия
Юлия – Гид из Адлера
Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай.

А также услышите интересные факты о нашем чудесном регионе и получите на память видеоролик о путешествии!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!

Что вас ожидает

Чарующая южная природа
Вы посетите первые термальные источники в Сочи, пройдете по волшебным лесным тропам, подышите свежим воздухом и послушаете пение птиц. Кроме того, посетите Змейковские водопады, раскроете секрет их необычного названия и, если повезет с погодой, искупаетесь в их прозрачной воде. Далее отправитесь на чайную плантацию, где узнаете, как собирают чайные листья и в чем секрет их правильного хранения перед фасовкой для продажи.

Знакомство с лошадьми
Мы заедем на уютную конную ферму с собственным производством молочной продукции. Ее сотрудники расскажут вам, какой характер у местных лошадей, что они едят и пьют и какие у них привычки. При общении с этими прекрасными и очень умными животными вы зарядитесь энергией и на себе ощутите, почему их называют «естественным антидепрессантом». Если пожелаете, можно будет остаться на ферме подольше и встретить на ней закат.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: термальные источники — 100 рублей, водопады — 150 рублей, чайная плантация — 350 рублей, ферма — 450 рублей
  • Маршрут предполагает обед на водопадах и ужин на ферме. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • После экскурсии 🧭 вы получите смонтированный видеоролик о путешествии
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!
И это всё — Краснодарский край!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юля, я вдохновляюсь водопадами и экотропами Сочи с 2014 года и каждый раз нахожу на маршрутах что-то новое. С радостью поделюсь своими открытиями!
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