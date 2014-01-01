Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Чарующая южная природа

Вы посетите первые термальные источники в Сочи, пройдете по волшебным лесным тропам, подышите свежим воздухом и послушаете пение птиц. Кроме того, посетите Змейковские водопады, раскроете секрет их необычного названия и, если повезет с погодой, искупаетесь в их прозрачной воде. Далее отправитесь на чайную плантацию, где узнаете, как собирают чайные листья и в чем секрет их правильного хранения перед фасовкой для продажи.

Знакомство с лошадьми

Мы заедем на уютную конную ферму с собственным производством молочной продукции. Ее сотрудники расскажут вам, какой характер у местных лошадей, что они едят и пьют и какие у них привычки. При общении с этими прекрасными и очень умными животными вы зарядитесь энергией и на себе ощутите, почему их называют «естественным антидепрессантом». Если пожелаете, можно будет остаться на ферме подольше и встретить на ней закат.

Организационные детали