Бунин И.
Бунин И. – Гид из Адлера
Инстаграм тур по Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи

Что вы увидите

  • Змейковский водопад
  • Ахун
  • сан. Орджоникидзе
  • чайные плантации
  • дача Квитко
Инстаграм Тур по Сочи– охота за лайками. Этот город 🏙️ напичкан панорамами, фонами и ракурсами – на любой цвет и вкус самых продвинутых любителей «себяшек», «сторис» и прочего «вау-контента». Время собирать лайки! Их там миллионы.
Что мы посетим?
Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
Чайные плантации одного из самых северные чаев в мире!
Легкий трекинг на Змейковские водопады
Дачу полковника Квитко, окутанную легендами и тайнами
Полюбуемся красотами города с лучшей смотровой площадки.
Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы ⛰️ и бескрайнее море 🌊.
(на закате там бывает очередь на 1-2 часа, можно заменить другим местом обсудим лично с вами на ваш выбор)
Что входит
  • Трансфер из Сочи
  • термос горячего чая
  • фотографии
Что не входит
  • Питание, сувениры, трансфер из Адлера или Красной поляны + 1000 и 1500 руб.
  • Входные билеты с человека во все места около 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 По запросу
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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