Инстаграм Тур по Сочи– охота за лайками. Этот город 🏙️ напичкан панорамами, фонами и ракурсами – на любой цвет и вкус самых продвинутых любителей «себяшек», «сторис» и прочего «вау-контента». Время собирать лайки! Их там миллионы.

Что мы посетим?

Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.

Чайные плантации одного из самых северные чаев в мире!

Легкий трекинг на Змейковские водопады

Дачу полковника Квитко, окутанную легендами и тайнами

Полюбуемся красотами города с лучшей смотровой площадки.

Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы ⛰️ и бескрайнее море 🌊.

(на закате там бывает очередь на 1-2 часа, можно заменить другим местом обсудим лично с вами на ваш выбор)