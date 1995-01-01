Инстаграм Тур по Сочи– охота за лайками. Этот город 🏙️ напичкан панорамами, фонами и ракурсами – на любой цвет и вкус самых продвинутых любителей «себяшек», «сторис» и прочего «вау-контента». Время собирать лайки! Их там миллионы.
Что мы посетим?
Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
Чайные плантации одного из самых северные чаев в мире!
Легкий трекинг на Змейковские водопады
Дачу полковника Квитко, окутанную легендами и тайнами
Полюбуемся красотами города с лучшей смотровой площадки.
Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы ⛰️ и бескрайнее море 🌊.
(на закате там бывает очередь на 1-2 часа, можно заменить другим местом обсудим лично с вами на ваш выбор)