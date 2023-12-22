Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами
Индивидуально
Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами. Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге.
В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта.
В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта.
Что вы увидите 🤩
- Горы
- Смотровая площадка
- Лес
- Природа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами.
Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге. В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта. Когда-то Краснополянская дорога была известнейшей автомобильной магистралью. Сейчас это одно из привлекательных достопримечательностей Сочи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мотоцикл
- Экипировка
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере, СочиЗавершение: Адрес вашего проживания в Адлере, Сочи
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно с 8:00 утраЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Диспетчер свяжется с вами для уточнения информации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 8:00 утра
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Еще несколько похожих предложений в Адлере
В группе
до 35 чел.
9ч
800₽
за 1 чел.
Красная Поляна - полный тур к вершинам Кавказского Хребта
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Входной билет
10ч
1 450₽
за 1 чел.
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
👣 Пешеходная
Поднимитесь на Поляну 2200 с панорамной смотровой площадкой 360° на Кавказские горы, посёлки Красная Поляна
Период использования: 11.01.2021 - 31.05.2021
В группе
до 18 чел.
9ч
1 000₽
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
🚌 На автобусе
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно с 11.30 до 21.30
Входной билет
9ч
1 000₽
за 1 чел.
Гранд-тур по всей Красной Поляне - Олимпийское наследие
🚌 На автобусе
Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на великие смотровые
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Тур проходит ежедневно
Индивидуально
для 4 чел.
4ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Красная Поляна с другой стороны: заброшенная дорога к курорту
Я покажу вам самую старую дорогу на Красную поляну, которой 120 лет
По договоренности
Индивидуально
для 7 чел.
7ч
12 800₽
за 1-7 чел.
Красная Поляна заповедная
Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и историей освоения этих мест
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00
В группе
до 12 чел.
9ч
1 000₽
за 1 чел.
Все горнолыжные курорты Красной Поляны за один день
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
Наша компания предлагает вам гранд-тур 3 в 1! Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Ежедневно c 11:00 до 20:00
Индивидуально
для 3 чел.
6ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Красная Поляна. История и современность
🚗 На машине
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Индивидуально
для 4 чел.
6ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
🚗 На машине
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
В группе
до 50 чел.
8ч
800₽
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
🚌 На автобусе
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на канатной дороге
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно в 9:45
В группе
до 12 чел.
6ч
15 000₽
за 1 чел.
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина
По договоренности, в любой свободный день.
В группе
до 50 чел.
10ч
900₽
за 1 чел.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
🚌 На автобусе
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно, около 9:30
Дмитрий Б. проводит ещё 12 экскурсий
В группе
до 20 чел.
12ч
2 000₽
за 1 чел.
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
🚌 На автобусе
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
В группе
до 10 чел.
1ч 30м
2 100₽
за 1 чел.
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
👣 Пешеходная
🐴 Конные прогулки
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно в 9.00, 12.00, 14.00, 16.00
Входной билет
6ч
2 000₽
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно в 08:00 и 13:00
В группе
до 2 чел.
1ч 30м
4 500₽
за 1 чел.
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
👣 Пешеходная
🛻 На квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
22 дек
23 дек
ещё...
Ежедневно в 09:30, 11:10, 12:55, 14:40, 16:20
В группе
до 20 чел.
8ч
900₽
за 1 чел.
Автобусный тур в Красную поляну
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно с 10:30-12 часов (Расписание может меняться от сезонности)
В группе
до 50 чел.
10ч
1 500₽
за 1 чел.
33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
23 дек
25 дек
28 дек
ещё...
Вторник, Четверг без шоу. Суббота с шоу.
В группе
до 20 чел.
5ч
900₽
за 1 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно с 13:00 часов.
В группе
до 7 чел.
12ч
2 500₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
Индивидуально
для 7 чел.
12ч
13 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно с 06:00
Индивидуально
для 2 чел.
9ч
32 000₽
за 1-2 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно в 09:00 и 11:00
Индивидуально
для 2 чел.
6ч
19 000₽
за 1-2 чел.
Квадро-тур по Сухому и Мокрому каньонам Псахо
🛻 На квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно 10:00; 13:00
Входной билет
2ч 30м
8 800₽
за 1-2 чел.
На квадроциклах к Ивановскому водопаду
👣 Пешеходная
🛻 На квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00