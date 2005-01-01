Петрос проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Тур по главным городам Абхазии

Путешествуя со мной, вы уже по пути услышите интересные факты о Республике. Например, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. Вы узнаете о прошлом Абхазии и увидите ее современность в трех городах.

Гагра — наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по эвкалиптовым аллеям и набережной, вы увидите колоннаду, замок 🏰 принца Ольденбургского, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры. Я раскрою, как город 🏙️ стал легендарным курортом.

— наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по эвкалиптовым аллеям и набережной, вы увидите колоннаду, замок 🏰 принца Ольденбургского, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры. Я раскрою, как город 🏙️ стал легендарным курортом. Новый Афон : у подножия Иверской горы ⛰️ вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря 🌊 и даже соседним рукотворным водопадом.

: у подножия Иверской горы ⛰️ вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря 🌊 и даже соседним рукотворным водопадом. Сухум — столица ⭐️ Абхазии, которая запомнится вам колоритной набережной Махаджиров, фонтаном с грифонами и дивным Ботаническим садом, где собраны растения со всего мира. Сад, а также обезьяний питомник посещаем по вашему желанию.

Целебные термы Абхазии

Чтобы вы отдохнули от длительного путешествия и оздоровились, я отвезу вас в город Очамчира. Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг. Вы искупаетесь в горячей воде из гейзеров, примете грязевые ванны и оцените эффект гидромассажа.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген

Экскурсию можно начать в Адлере или Сочи (во втором случае стоимость на 1000 руб. больше)

Вход на термальные источники оплачивается дополнительно (250 руб. с человека)

Продолжительность экскурсии 🧭 от 10 до 12 часов по договоренности

Для пересечения государственной границы необходимо иметь паспорт РФ. Гражданам стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт. Дети до 14 лет едут со свидетельством о рождении, с 14 лет — по паспортам. Дети до 18 лет — несовершеннолетние и поэтому обязаны пересекать границу со своими родителями. Если же вы приехали на отдых с внуком, внучкой, братом или сестрой — то нужно иметь нотариально заверенную доверенность от родителей с указанием слова «Абхазия».