Петрос проводит ещё 1 экскурсию

Тур по главным городам Абхазии
Путешествуя со мной, вы уже по пути услышите интересные факты о Республике. Например, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. Вы узнаете о прошлом Абхазии и увидите ее современность в трех городах.
Целебные термы Абхазии
Чтобы вы отдохнули от длительного путешествия и оздоровились, я отвезу вас в город Очамчира. Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг. Вы искупаетесь в горячей воде из гейзеров, примете грязевые ванны и оцените эффект гидромассажа.
Для пересечения государственной границы необходимо иметь паспорт РФ. Гражданам стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт. Дети до 14 лет едут со свидетельством о рождении, с 14 лет — по паспортам. Дети до 18 лет — несовершеннолетние и поэтому обязаны пересекать границу со своими родителями. Если же вы приехали на отдых с внуком, внучкой, братом или сестрой — то нужно иметь нотариально заверенную доверенность от родителей с указанием слова «Абхазия».