Что вас ждет

Важно знать:

Обучение с нуля за 30 минут. Можно детям с 4-х лет в паре с инструктором, с 9-ти лет с согласия родителей дети могут кататься самостоятельно.

Предлагаем наши услуги на Черном море, а также на озере.

После вашей заявки мы согласуем всю необходимую информацию. Местонахождение — Олимпийская набережная.

Уникальное сочетание полета и серфинга. Наши инструктора обучат вас кататься на волшебных серфах с мотором. Полная свобода, больше не нужно ждать волн и ветра, чтобы покататься. В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой. Включаем доску и вперед!