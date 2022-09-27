Полет по волнам на электросерфе

Испытайте удивительное ощущение полета на электросерфе

Испытайте удивительное ощущение полета на электросерфе. На Черном море или на озере — выбирать вам. Вы пройдете тридцатиминутное обучение от наших инструкторов. После чего сможете покорять водную гладь. Доступно даже детям.
Полет по волнам на электросерфе
Полет по волнам на электросерфе
Полет по волнам на электросерфе
Полет по волнам на электросерфе
Полет по волнам на электросерфе

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийская набережная
  • Олипийские объекты
  • Большая вероятность увидеть стаю дельфинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Уникальное сочетание полета и серфинга. Наши инструктора обучат вас кататься на волшебных серфах с мотором. Полная свобода, больше не нужно ждать волн и ветра, чтобы покататься. В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой. Включаем доску и вперед!

Важно знать:

  • Обучение с нуля за 30 минут. Можно детям с 4-х лет в паре с инструктором, с 9-ти лет с согласия родителей дети могут кататься самостоятельно.
  • Предлагаем наши услуги на Черном море, а также на озере.
  • После вашей заявки мы согласуем всю необходимую информацию. Местонахождение — Олимпийская набережная.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Электоросерф
  • Обучение
  • Спасательный жилет
  • Профессиональный инструктор
  • Крутые фото и адреналин
  • Горячий чай
  • Баня после катания (только на озере)
Что не входит
  • Трансфер (по желанию — 200р/чел.)
  • Гидрокостюм (1000 р.)
Место начала и завершения?
Олимпийская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После вашей заявки я с вами свяжусь и дам всю необходимую информацию. Согласуем время катаний. Местонахождение — Олимпийская набережная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдыхЭкстрим

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