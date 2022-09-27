Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Уникальное сочетание полета и серфинга. Наши инструктора обучат вас кататься на волшебных серфах с мотором. Полная свобода, больше не нужно ждать волн и ветра, чтобы покататься. В наших утепленных костюмах совершенно не холодно в любое время года, даже зимой. Включаем доску и вперед!
Важно знать:
Обучение с нуля за 30 минут. Можно детям с 4-х лет в паре с инструктором, с 9-ти лет с согласия родителей дети могут кататься самостоятельно.
Предлагаем наши услуги на Черном море, а также на озере.
После вашей заявки мы согласуем всю необходимую информацию. Местонахождение — Олимпийская набережная.
Ответы на вопросы
Что входит
Электоросерф
Обучение
Спасательный жилет
Профессиональный инструктор
Крутые фото и адреналин
Горячий чай
Баня после катания (только на озере)
Что не входит
Трансфер (по желанию — 200р/чел.)
Гидрокостюм (1000 р.)
Место начала и завершения?
Олимпийская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
После вашей заявки я с вами свяжусь и дам всю необходимую информацию. Согласуем время катаний. Местонахождение — Олимпийская набережная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.