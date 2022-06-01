Профессиональная команда по гидрофлайтингу рада приветствовать Вас на наших площадках в Сочи и Адлере

Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.

Запишитесь заранее на свой незабываемый полёт!

С нашими опытными инструкторами, Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки.