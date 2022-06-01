Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет
Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет.
С нашими опытными инструкторами Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки. Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
С нашими опытными инструкторами Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки. Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Профессиональная команда по гидрофлайтингу рада приветствовать Вас на наших площадках в Сочи и Адлере
Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Запишитесь заранее на свой незабываемый полёт!
С нашими опытными инструкторами, Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гидрокостюм
- Инструктаж
- Оборудование
- Что не входит
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул, Бзугу, 6Завершение: ул. Бзугу, 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в хорошую погодуЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Адлере
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