Полёт на Флайборде

Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет

Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет.

С нашими опытными инструкторами Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки. Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Профессиональная команда по гидрофлайтингу рада приветствовать Вас на наших площадках в Сочи и Адлере
Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Запишитесь заранее на свой незабываемый полёт!
С нашими опытными инструкторами, Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гидрокостюм
  • Инструктаж
  • Оборудование
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул, Бзугу, 6
Завершение: ул. Бзугу, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🏆Активный отдыхЭкстримРазвлечения и билеты

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Полёт на параплане
2 часа
🪂 На параплане
Мини-группа
Арина
Нет отзывов
Полёт на параплане
Мечтали в детстве стать пилотом
1 июня
2 июня
3 июня
7 500 за 1 человека
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула-1, Олимпийский парк
2 часа
🚶 Пешая
Квест
МОРЕ
Нет отзывов
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула-1, Олимпийский парк
Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику
Сегодня
Завтра
21 мая
от 10 000 за 1-4 чел.
Город с высоты - полёт над Сочи на частном вертолёте
15 минут
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Город с высоты - полёт над Сочи на частном вертолёте
На экскурсиях и прогулках на вертолёте, вы можете зависнуть над горами, полетать над морем, взглянуть на олимпийские
85 000 за 1-3 чел.
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
7 часов
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Вы не первый раз в Сочи
19 500 за 1-4 чел.
Морская рыбалка в Кудепсте
3 часа
Мини-группа
Алина
5
1 отзыв
Морская рыбалка в Кудепсте
Хотите разнообразить ваш отдых в Сочи
Завтра
Завтра
21 мая
1 700 за 1 человека
Новый Афон с профессиональным гидом
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
5
2 отзыва
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
21 мая
24 мая
25 мая
8 000 за 1-4 чел.
Адлер: морская рыбалка с купанием
3 часа
Мини-группа
Альбина
Нет отзывов
Адлер: морская рыбалка с купанием
Прокатиться на катере, порыбачить и полюбоваться черноморскими пейзажами
Сегодня
Завтра
21 мая
21001 890 за 1 человека
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
Сегодня
Завтра
21 мая
9 500 за 1-10 чел.
Интересные места местных субтропиков
7 часов
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Интересные места местных субтропиков
Наш тур начинается с горы Ахун, где у вас будет уникальная возможность насладиться панорамами видами окружающей
12 500 за 1-4 чел.
На краю земли - Солохаул
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
На краю земли - Солохаул
Вы не первый раз в Сочи
12 500 за 1-4 чел.
Морская рыбалка с группой
3 часа
Мини-группа
ГОСТур
5
9 отзывов
Морская рыбалка с группой
Хотите почувствовать себя настоящим рыбаком
2 500 за 1 человека
Белые скалы на квадроциклах
4 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Авто
Нет отзывов
Белые скалы на квадроциклах
Увлекаетесь квадротурами не первый год, и Вам кажется, что Вы все уже видели
10 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
ХОРОШО
🧭
ТАМ