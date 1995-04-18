Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны

Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны.

В нашем путешествии вы посетите все локации «Золотого кольца», а так же искупаетесь в кристальности чистом уголке Чёрного моря!
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия

Что вы увидите 🤩

  • Города Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Набережная принца Ольденбургского
  • Гагрский дендропарк
  • Гагрская коллонада
  • Государственная пасека
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Водопад мужские слёзы
  • Смотровая площадка Прощай Родина
  • Новый Афон
  • Новаафонский монастырь
  • Храм Симона Канонита
  • Лебединые озёра
  • Рукотворный водопад
  • Купание
Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны. В нашем путешествии вы посетите все локации «Золотого кольца», а так же искупаетесь в кристальности чистом уголке Чёрного моря!

Что вас ожидает:

    Озеро Рица
    Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии — высокогорное озеро Рица, сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м.
    Новый Афон
    Пейзажи Нового Афона чрезвычайно хороши и надолго остаются в памяти тех, кто приезжал сюда хотя бы раз. Холмистая местность, богатая субтропическая растительность, среди которой преобладают настоящие заросли лимонных, апельсиновых, мандариновых и оливковых деревьев никого не оставляет равнодушным. Здесь вы увидите православный Новоафонский монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей Нового Афона.
    Радушная Гагра
    Сказочная Гагра, манит и притягивает к себе путешественников. Самому знаменитому гастрономическому заведению Гагры больше 100 лет. В 1903 г. привезли из Парижа и собрали на месте без единого гвоздя ресторан «Гагрипш». Он хранит особую атмосферу — ведь здесь обедали император Николай II и Сталин, бывали писатели Чехов, Бунин и Горький, гулял певец Федор Шаляпин.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-50 человек
    Стандартное предложение
    1 900 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экологические сборы
    • Дегустации
    • Сопровождения гида
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберём с ближайшей остановки или от отеля
    Завершение: Привезём к месту сбора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно

    Никита З.
    Никита З.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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