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Термальный источник в Абхазии

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Кындыг — лучшее место Абхазии с термальным источником.

Летом здесь приятная прохлада, ну а в холода, экскурсия ⛳ в это шикарное место, принесёт не только много положительных эмоций, но поправит ваше здоровье и укрепит иммунитет.

Наши гости после экскурсии 🧭 остаются довольными и полными впечатлений, на долгое время.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Термальный источник в Абхазии
Термальный источник в Абхазии

Что вы увидите

  • Дранда и мужской монастырь Успения Божией Матери
  • Древнейший православный храм VI-VII вв.
  • Сухум
  • Гагра
  • Новый Афон
  • Парк
  • Набережная
  • Эвкалиптовые рощи
  • Термальный источник
Уникальный термальный комплекс
Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше.
Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом.
Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже.
Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием.
Древний православных храм и ароматный кофе
По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность 🏛️ села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв.
В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить 🍹 вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд.

Важная информация:

  • Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии;
  • Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Трансфер по Адлеру.
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет на термальные источники — 200 руб. взрослый
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны (добираемся самостоятельно до Олимпийского парка в Адлере).
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 Адлер или ближайшая остановка к месту проживания
Термальный источник в Абхазии
Термальный источник в Абхазии
Термальный источник в Абхазии
Термальный источник в Абхазии
Термальный источник в Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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