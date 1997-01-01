Красная поляна

Недаром Красную Поляну называют русской Швейцарией. Это место богато французской архитектурой, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.

Роза хутор

Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.

Газпром

В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна», аллея Пушкина, свето-музыкальный фонтан и смотровая с видом на олимпийскую деревню.

Олимпийский стадион

Под свет вечерних огней заедем на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.

Важно знать: