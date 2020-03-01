Галина проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Из Анапы в древнюю Керчь

Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста

Галина
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Галина – ваш гид
Вы проследите эпохи города от античного Пантикапея до современной Керчи, посетите древние развалины и место, с которого царь Митридат любовался Черным морем.

Познакомитесь с историей Боспорского царства, византийского храма и османской цитадели.

А в Музее десанта и Аджимушкайских каменоломнях услышите о подвигах советских солдат в Великой отечественной войне.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь

Что вас ожидает

Античная Керчь
По дороге из Анапы в Керчь вы познакомитесь с историей строительства Крымского моста и рассмотрите с разных ракурсов окружающие его пейзажи. Прибыв на место, начнете исследование города с древнейших времен — 7 века до н.э., когда и основали древнее поселение. О ранних эпохах поговорим у античных руин, в самом центре Боспорского царства, на раскопках городищ Пантикапей и Нимфей и возле находок в Лапидарии. А на легендарной горе Митридат, с которой открываются захватывающие дух панорамы, я помогу представить, как бесконечные набеги, войны и завоевания меняли керченские эпохи и формировали современную цивилизацию на полуострове.

Средневековые и современные памятники
Далее в программе — яркие достопримечательности более поздних веков. Вы посетите развалины средневековой крепости Ени-Кале и узнаете историю впечатляющего османского сооружения. Побываете в старинном храме Иоанна Предтечи, где поговорим о византийском наследии Керчи. В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен — о подземном сопротивлении советских солдат в Великой отечественной войне. Возле места высадки Эльтигенского десанта вы узнаете о начале освобождения Крыма в 1943 году. А в завершение увидите место слияния двух морей — Черного и Азовского: зрелище, которым может похвастать далеко не каждый город.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен — 400 руб./человека.

Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 36 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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Галина проводит ещё 2 экскурсии

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