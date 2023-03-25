ежедневно в 07:00 и 14:00

Представьте: высота 2592 м н. у. м., горное плато с обрывами, скалы удивительных форм, простор долины, Кавказский хребет и Эльбрус на горизонте… Эти пейзажи впечатляют в любое время и при любой погоде. Мы предлагаем 2 варианта поездки на Бермамыт: на день или с захватом заката, когда закатные лучи раскрашивают всё вокруг в особые вечерние цвета. Выбирайте, что вам ближе, и поехали!

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из КМВ займёт примерно 1,5–2 часа. Она такая живописная, что время пролетит незаметно. Тем более что гид обязательно расскажет вам историю края, поделится интересными фактами о быте и традициях местных народов. По пути сделаем несколько остановок в видовых местах:

Смотровая площадка на Кисловодск

Гора Баран: здесь можно перекусить карачaевскими хычинами

Медвежья балка

Смотровая на Малый Бермамыт

Головокружительное плато

На самом Бермамыте у вас будет 2–3 часа. Независимо от того, будем мы здесь днём или вечером, вы успеете осмотреть природный «амфитеатр» — знаменитый изгиб горы, скалы «Два монаха», насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2592 м н. у. м. Бонус для тех, кто выбрал поездку на закате: горы приобретут совершенно неземной окрас, вы полюбуетесь заходящим солнцем и насладитесь особой атмосферой сумерек.

Организационные детали