Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки

Сравнить пузыри разных бухт, попариться в бане с чаном под звёздами и встретиться с шаманом

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждёт легендарный лёд, искрящиеся на солнце гроты, торосы разных оттенков и пузырьки, застывшие внутри зеркала Байкала.

Мы будем встречать рассветы и провожать закаты, прокатимся на коньках и катере-амфибии, посетим места силы и пообщаемся с настоящим шаманом.

Побываем в нерпинарии и на впечатляющем мраморном карьере, попаримся в необычной баньке, и вы попробуете национальные блюда и напитки.
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Ближайшие даты:
11
фев
25
фев
13
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), защитный крем для лица и рук, защитную маску для лица или большой шарф, шерстяные носки, купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники), личную аптечку, средства личной гигиены, фото- и видеоаппаратуру с запасными флэшками и аккумуляторами.

Программа тура по дням

1 день

Тажеранская степь, встреча с шаманом, Малое Море

Встречаемся, знакомимся и едем завтракать в одно из лучших кафе Иркутска. Подкрепившись и отдохнув, отправляемся на Малое Море. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с заснеженной тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон.

Западный берег Байкала — земля шаманов, чтящих природу и передающих знания из уст в уста. Мы встретимся с представителем шаманизма, и вы узнаете о тайнах посвящения в шаманы и значения некоторых обрядов. Научитесь бурханить — выказывать почтение местным духам — и сможете загадать заветное желание во время совершения обряда.

Затем поедем дальше, сделав остановку в священном для бурятов месте — у стелы с орлом, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район. Эта птица издревле была тотемной для многих народов, а для Ольхона она имеет особое значение: легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.

Сфотографируемся у 4-метровой фигуры «Бродяги», а по прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем в уютном кафе с видом на Байкал. После прогуляемся по окрестностям. Вы услышите рассказ о самом проливе, Ольхоне и Ольхонских воротах. Мы поднимемся на небольшую гору, с которой открывается красивая панорама озера, острова и Приморского хребта. А вечером за ужином вы попробуете местные деликатесы.

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2 день

Ледяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирски

После завтрака отправляемся смотреть на ледяные гроты, сияющие изнутри, входы в которые увешаны сосульками внушительных размеров, и наплески. Затем держим путь по льду в «Байкальский Космос» — залив, отделённый от озера песчаной косой, с сотнями тысяч пузырьков. Следующая остановка — одна из девяти святынь Азии — скала Шаманка (мыс Бурхан). Вы сможете ощутить мощную энергетику этого места, где собираются шаманы для совершения обрядов.

Далее едем на остров Огой: поднимемся к белоснежной ступе Просветления, от которой открывается завораживающий пейзаж, и загадаем желания — мы расскажем, как сделать это правильно. Здесь же полюбуемся закатом и вернёмся на базу отдыха.

После ужина вас снова ждёт волшебство — SPA по-сибирски: едем в баню наблюдать за звёздами. Русская банька с берёзовым веничком и травяными байкальскими чаями, чудесный вид, чан, вода в котором нагревается до 42 градусов, и бокал шампанского — отличное завершение дня!

Ледяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирскиЛедяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирски
3 день

Ледяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на коньках

Неспешно позавтракав, смотря на небо, скалы и лёд сквозь широкое окно, выезжаем в бухту Змеиную, обрамлённую с двух сторон высокими горами. Такого прозрачного и чистого льда, как здесь, нет больше нигде.
И именно здесь находятся удивительные могучие торосы — нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин белого, голубого, ярко бирюзового и синего цветов, в которых отражается солнце.
Мы расскажем вам, как образуются эти ледяные скульптуры, а вы насладитесь их красотой.

Пообедаем прямо на льду — вы отведаете байкальский напиток и знаменитую байкальскую расколодку и согреетесь чаем из самовара на байкальской воде с местными травами. А ещё сегодня возьмём с собой коньки — у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!

Ледяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на конькахЛедяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на коньках
4 день

Переезд в Листвянку, наблюдение за нерпами

Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на вершине холма недалеко от отеля. Нежная палитра утреннего зимнего неба подарит отличное настроение на весь день! После завтрака отправляемся в Листвянку (320 км). По пути свернём с трассы в направлении Байкала и увидим настоящий мраморный карьер, залежи горной породы в котором старше самого озера. Стены карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень искрится на солнце и красиво контрастирует с синим небом и байкальским льдом.

По приезде вы познакомитесь с милыми нерпами, которых спасли и теперь заботятся.

Переезд в Листвянку, наблюдение за нерпамиПереезд в Листвянку, наблюдение за нерпамиПереезд в Листвянку, наблюдение за нерпамиПереезд в Листвянку, наблюдение за нерпами
5 день

Пузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в Иркутск

В этот день на катере-амфибии быстро и плавно домчим по льду до «байкальской Ривьеры» — бухты Песчаная. По дороге вы полюбуетесь пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями. Остановимся в Большом Голоустном, чтобы снова посмотреть на пузырьки. Вы заметите, что здесь они не такие, как на Малом Море: как будто подобраны по размеру и похожи на тысячи жемчужин, застывших во льду.

В бухте вы увидите знаменитые ходульные деревья и насладитесь видом скал и лесов, прибрежной песчаной полосы и паутины льда с мелкими трещинами и тёмной бездной под ногами. Устроим пикник на свежем воздухе, погуляем и отправимся обратно: доедем до Листвянки, а оттуда стартуем в направлении Иркутска. В городе вы сможете отдохнуть в гостинице и пройтись по вечерним улицам.

Пузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в ИркутскПузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в Иркутск
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал или в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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