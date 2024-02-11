Сравнить пузыри разных бухт, попариться в бане с чаном под звёздами и встретиться с шаманом
Мы будем встречать рассветы и провожать закаты, прокатимся на коньках и катере-амфибии, посетим места силы и пообщаемся с настоящим шаманом.
Побываем в нерпинарии и на впечатляющем мраморном карьере, попаримся в необычной баньке, и вы попробуете национальные блюда и напитки.
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Описание
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), защитный крем для лица и рук, защитную маску для лица или большой шарф, шерстяные носки, купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники), личную аптечку, средства личной гигиены, фото- и видеоаппаратуру с запасными флэшками и аккумуляторами.
Программа тура по дням
Тажеранская степь, встреча с шаманом, Малое Море
Встречаемся, знакомимся и едем завтракать в одно из лучших кафе Иркутска. Подкрепившись и отдохнув, отправляемся на Малое Море. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с заснеженной тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон.
Западный берег Байкала — земля шаманов, чтящих природу и передающих знания из уст в уста. Мы встретимся с представителем шаманизма, и вы узнаете о тайнах посвящения в шаманы и значения некоторых обрядов. Научитесь бурханить — выказывать почтение местным духам — и сможете загадать заветное желание во время совершения обряда.
Затем поедем дальше, сделав остановку в священном для бурятов месте — у стелы с орлом, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район. Эта птица издревле была тотемной для многих народов, а для Ольхона она имеет особое значение: легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.
Сфотографируемся у 4-метровой фигуры «Бродяги», а по прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем в уютном кафе с видом на Байкал. После прогуляемся по окрестностям. Вы услышите рассказ о самом проливе, Ольхоне и Ольхонских воротах. Мы поднимемся на небольшую гору, с которой открывается красивая панорама озера, острова и Приморского хребта. А вечером за ужином вы попробуете местные деликатесы.
Ледяные гроты и залив с подлёдными пузырьками, скала Шаманка, остров Огой и SPA по-сибирски
После завтрака отправляемся смотреть на ледяные гроты, сияющие изнутри, входы в которые увешаны сосульками внушительных размеров, и наплески. Затем держим путь по льду в «Байкальский Космос» — залив, отделённый от озера песчаной косой, с сотнями тысяч пузырьков. Следующая остановка — одна из девяти святынь Азии — скала Шаманка (мыс Бурхан). Вы сможете ощутить мощную энергетику этого места, где собираются шаманы для совершения обрядов.
Далее едем на остров Огой: поднимемся к белоснежной ступе Просветления, от которой открывается завораживающий пейзаж, и загадаем желания — мы расскажем, как сделать это правильно. Здесь же полюбуемся закатом и вернёмся на базу отдыха.
После ужина вас снова ждёт волшебство — SPA по-сибирски: едем в баню наблюдать за звёздами. Русская банька с берёзовым веничком и травяными байкальскими чаями, чудесный вид, чан, вода в котором нагревается до 42 градусов, и бокал шампанского — отличное завершение дня!
Ледяные торосы в бухте Змеиная, обед на льду, катание на коньках
Неспешно позавтракав, смотря на небо, скалы и лёд сквозь широкое окно, выезжаем в бухту Змеиную, обрамлённую с двух сторон высокими горами. Такого прозрачного и чистого льда, как здесь, нет больше нигде.
И именно здесь находятся удивительные могучие торосы — нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин белого, голубого, ярко бирюзового и синего цветов, в которых отражается солнце.
Мы расскажем вам, как образуются эти ледяные скульптуры, а вы насладитесь их красотой.
Пообедаем прямо на льду — вы отведаете байкальский напиток и знаменитую байкальскую расколодку и согреетесь чаем из самовара на байкальской воде с местными травами. А ещё сегодня возьмём с собой коньки — у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Переезд в Листвянку, наблюдение за нерпами
Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на вершине холма недалеко от отеля. Нежная палитра утреннего зимнего неба подарит отличное настроение на весь день! После завтрака отправляемся в Листвянку (320 км). По пути свернём с трассы в направлении Байкала и увидим настоящий мраморный карьер, залежи горной породы в котором старше самого озера. Стены карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень искрится на солнце и красиво контрастирует с синим небом и байкальским льдом.
По приезде вы познакомитесь с милыми нерпами, которых спасли и теперь заботятся.
Пузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в Иркутск
В этот день на катере-амфибии быстро и плавно домчим по льду до «байкальской Ривьеры» — бухты Песчаная. По дороге вы полюбуетесь пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями. Остановимся в Большом Голоустном, чтобы снова посмотреть на пузырьки. Вы заметите, что здесь они не такие, как на Малом Море: как будто подобраны по размеру и похожи на тысячи жемчужин, застывших во льду.
В бухте вы увидите знаменитые ходульные деревья и насладитесь видом скал и лесов, прибрежной песчаной полосы и паутины льда с мелкими трещинами и тёмной бездной под ногами. Устроим пикник на свежем воздухе, погуляем и отправимся обратно: доедем до Листвянки, а оттуда стартуем в направлении Иркутска. В городе вы сможете отдохнуть в гостинице и пройтись по вечерним улицам.
Отъезд
После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал или в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»Завершение: Иркутск, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.