Авачинский перевал и гора Верблюд

В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан

Мини-группа
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан, взойдёте на гору Верблюд, которая получила свое название благодаря необычной форме, издали напоминающей огромного каменного животного.

Познакомитесь с местными жителями — евражками или маленькими камчатскими сусликами.
Авачинский перевал и гора Верблюд
Авачинский перевал и гора Верблюд
Авачинский перевал и гора Верблюд

Что вы можете увидеть 🤩

  • Перевал Авачинского вулкана
  • Корякский вулкан
  • Гора Верблюд
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Об экскурсии

В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан, взойдёте на гору Верблюд, которая получила свое название благодаря необычной форме, издали напоминающей огромного каменного животного. Познакомитесь с местными жителями — евражками или маленькими камчатскими сусликами.
Программа
  • Переезд к подножию Авачинского вулкана в назначенное время.
  • Перекус у подножия Авачинского вулкана.
  • Обзорная экскурсия у подножия вулкана Авачинский и обзор горы Верблюд.
  • Возвращение в город Петропавловск-Камчатский.
  • Дополнительно возможно посещение русской Бани у подножия Авачинского вулкана или лечебных горячих источников. Уточняйте дополнительно.
Организационные детали
Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью.

Возьмите с собой:

  • треккинговые ботинки;
  • удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик; теплый свитер; перчатки, теплые рукавицы; теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану);
  • солнцезащитные очки;
  • средство от комаров;
  • фото и видеокамеру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на всем пути следования
  • Питание на маршруте (перекус)
  • Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
  • Пользование групповым туристским снаряжением и инвентарем
Что не входит
  • Авиабилеты до Камчатки и обратно
  • Проживание в гостинице
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье в 09:00. Другие дни и время по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью
  • Возьмите с собой:
  • треккинговые ботинки
  • удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик теплый свитер перчатки, теплые рукавицы теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану)
  • солнцезащитные очки
  • средство от комаров
  • фото и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, воскресенье в 09:00. Другие дни и время по запросу

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