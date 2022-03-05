Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж

Наш маршрут начнётся с исторической части города

Мини-группа
Наш маршрут начнётся с исторической части города.

Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви — Никольскую сопку.

Увидим место боевых действий, где отражалась атака французский войск.

Узнаем важные составляющие истории Камчатского края, образ жизни коренного населения, чем и как жил, и живет сегодня полуостров с его жителями.

Посетим памятники и смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Авачинскую бухту и сам город на фоне домашних вулканов.

Наш город находится в уникальном уголке земли, самое большое количество вулканов и все виды вулканической активности в одном месте.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь В. И. Ленина
  • Стелла «Город воинской славы»
  • Памятники посвященные обороне г. Петропавловска-Камчатского
  • Памятники экспедиции на Камчатку
  • Никольская сопка
  • Стелла «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел»
  • Смотровые площадки
  • Гора Мишенка
  • Халактырский пляж
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Об экскурсии

Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви — Никольскую сопку. Увидим место боевых действий, где отражалась атака французский войск. Узнаем важные составляющие истории Камчатского края, образ жизни коренного населения, чем и как жил, и живет сегодня полуостров с его жителями. Посетим памятники и смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Авачинскую бухту и сам город на фоне домашних вулканов. Наш город находится в уникальном уголке земли, самое большое количество вулканов и все виды вулканической активности в одном месте.
Перекусим и отправимся на смотровую площадку горы Мишенка, откуда нам откроется не менее восхитительная панорама на вулканы, бухту, и город с другой стороны.
После посещения различных памятных мест и площадок в черте города, отправимся к береговой линии Тихого Океана — Халактырский пляж. Одно из излюбленных мест отдыха как местного населения, так и гостей. Весь пляж состоит из черного вулканического песка, в котором присутствуют магнитные частицы, поэтому полезно походить босиком в теплую погоду. Мы пройдемся вдоль береговой линии, насладимся видами вулканов, волн, вдохнем запах океана, смелые и отважные смогут даже искупаться. После переместимся на скалы, с которых открывается красивый панорамный вид. По желанию можно будет устроить небольшой ужин на свежем воздухе, посетить горячие лечебные источники или музей «Вулканариум».
Наш город растянут вдоль побережья и на смотровые площадки не так просто попасть без транспорта. Равнин в наших окрестностях мало, возвышения и спуски сменяют друг друга. Чтобы попасть на пляж, необходимо двигаться по грунтовым дорогам, а рейсовые автобусы не ходят в данных направлениях. Предлагаю Вам свою энергию и силы сохранить для создания красивых фото-видео и впечатлений, нежели потратить их на полностью пешее передвижение, которое потребует не один день.
В зимний период мы сможем дополнительно посетить лежбище морских львов — сивучей. Они размещаются прямо в центре города в портовой зоне и в порту на окраине города. Там нас будет ожидать потрясающий вид величественности природы животного мира. К этим замечательным соседям любят приходить все местные жители. Увидеть мощь и красоту в естественной среде.

Важно знать

Часть дороги к пляжу проходит по грунтовой дороге. Погода может резко поменяться, всегда берите с собой теплые вещи. Около океана и на смотровых площадках может быть сильный холодный ветер, будьте готовы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
  • Транспортные услуги
  • Питание на маршруте (перекус)
Что не входит
  • Авиабилеты до Камчатки и обратно
  • Посещение горячих источников
  • Музей «Вулканариум»
  • Другие дополнительные услуги, личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится
Когда: В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Часть дороги к пляжу проходит по грунтовой дороге. Погода может резко поменяться
  • всегда берите с собой теплые вещи. Около океана и на смотровых площадках может быть сильный холодный ветер
  • будьте готовы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек

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