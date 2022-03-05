Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви — Никольскую сопку. Увидим место боевых действий, где отражалась атака французский войск. Узнаем важные составляющие истории Камчатского края, образ жизни коренного населения, чем и как жил, и живет сегодня полуостров с его жителями. Посетим памятники и смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Авачинскую бухту и сам город на фоне домашних вулканов. Наш город находится в уникальном уголке земли, самое большое количество вулканов и все виды вулканической активности в одном месте.

Перекусим и отправимся на смотровую площадку горы Мишенка, откуда нам откроется не менее восхитительная панорама на вулканы, бухту, и город с другой стороны.

После посещения различных памятных мест и площадок в черте города, отправимся к береговой линии Тихого Океана — Халактырский пляж. Одно из излюбленных мест отдыха как местного населения, так и гостей. Весь пляж состоит из черного вулканического песка, в котором присутствуют магнитные частицы, поэтому полезно походить босиком в теплую погоду. Мы пройдемся вдоль береговой линии, насладимся видами вулканов, волн, вдохнем запах океана, смелые и отважные смогут даже искупаться. После переместимся на скалы, с которых открывается красивый панорамный вид. По желанию можно будет устроить небольшой ужин на свежем воздухе, посетить горячие лечебные источники или музей «Вулканариум».

Наш город растянут вдоль побережья и на смотровые площадки не так просто попасть без транспорта. Равнин в наших окрестностях мало, возвышения и спуски сменяют друг друга. Чтобы попасть на пляж, необходимо двигаться по грунтовым дорогам, а рейсовые автобусы не ходят в данных направлениях. Предлагаю Вам свою энергию и силы сохранить для создания красивых фото-видео и впечатлений, нежели потратить их на полностью пешее передвижение, которое потребует не один день.

В зимний период мы сможем дополнительно посетить лежбище морских львов — сивучей. Они размещаются прямо в центре города в портовой зоне и в порту на окраине города. Там нас будет ожидать потрясающий вид величественности природы животного мира. К этим замечательным соседям любят приходить все местные жители. Увидеть мощь и красоту в естественной среде.

Важно знать

Часть дороги к пляжу проходит по грунтовой дороге. Погода может резко поменяться, всегда берите с собой теплые вещи. Около океана и на смотровых площадках может быть сильный холодный ветер, будьте готовы.