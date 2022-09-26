Возможно участие с детьми от 7 лет.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, большинство из них прибывает до 12:30.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно будет носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном.
В случае ненастной погоды или извержения вулкана возможны изменения в маршруте.