Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом

Рассмотреть вулканы, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание

Обычно говорят, что решиться поехать на Камчатку могут только отважные путешественники, которые пожертвуют комфортными условиями ради удивительной природы. С нами же вам нужно решиться только на перелёт. Вы будете жить в гостинице и совершать несложные треккинги, вы даже можете взять с собой чемодан.

А ещё вас ждут увлекательные развлечения: катание на сапах, морская прогулка, рыбалка и купание в термальных источниках.

Едем туда, где встречаются стихии, сопки вулканов возвышаются над бухтами океана, а в долинах дымятся фумаролы.
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Ближайшие даты:
1
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, большинство из них прибывает до 12:30.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно будет носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном.
В случае ненастной погоды или извержения вулкана возможны изменения в маршруте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:30, 13:30 и 15:30. Мы будем встречать вас у выхода из аэропорта. В случае задержки рейсов обязательно вас подождём. Туристы, прилетевшие до 14:00, после заселения отправятся на экскурсию на берег Тихого океана. Для туристов, прилетевших после 14:00 и до 15:35, будет организован трансфер в гостиницу (без посещения Тихого океана)
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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