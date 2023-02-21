2 день

Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Переезд к подножию Мутновского вулкана (100 км).

Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана. Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.

Мутновский вулкан –это один из самых старых действующих вулканов, имеющий один из самых крупных магматических резервуаров на Камчатке.

Но, несмотря на это, лавовых извержений Мутновского не было уже очень давно.

Однако, вулкан постоянно проявляет свою активность, извергая пар на протяжении последних столетий.

Пар –это не всегда мирное стечение. Иногда пар может накопиться в каком-то слое земли, а потом прорваться взрывом.

Это то, что называется фреатическим извержением, когда не идет лава, а вырываются огромные объемы пара и взрывают вмещающие породы.

Такие воронки взрывов есть во всем мире и одним из ярких примеров являются Дачные термальные источники.

Именно здесь можно увидеть, как выглядела наша планета на стадии ее зарождения, когда на поверхности земли извергались сотни тысяч вулканов одновременно.

В термальных проявлениях Дачных источников до сих пор сохранились уникальные термальные водоросли и микроорганизмы с доисторического времени.

Многочисленные булькающие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы и вулканчики – все это окружено насыщенной зеленью и альпийскими цветами (по сезону).

Туристы называют это место Малой Долиной гейзеров.

По соседству с источниками, расположилась Мутновская геотермальная электростанция.

На её территории есть небольшой бассейн с термальной водой, построенный работниками станции.

Очень часто, но не гарантировано, желающие могут в нем искупаться.

Обед ланч-боксы.

После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.