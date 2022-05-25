Допускается участие детей старше 12 лет.
К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.
Формат нашего путешествия — экспедиционный. Многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения.
Если вы ни разу не ходили под парусами и вообще не были на яхте — не волнуйтесь! Таких у нас большинство, предусмотрено обучение управлению яхтой (при желании). Для опытных морских волков организуем соревнования на вязание морских узлов на скорость и отработку практических навыков.