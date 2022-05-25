Мы отправляемся туда, где хозяйничает природа, где нет инфраструктуры, высоток и асфальта — только своенравная стихия, прекрасная и вольная. За время экспедиции вы потренируетесь стоять за штурвалом и управлять парусами, понаблюдаете за нерпами, косатками и морскими котиками. Мы высадимся в бухте Бечевинская, в которой редко бывают люди, и установим наш флаг. Вас ждёт богатый и лёгкий улов во время рыбалок, знакомство с коренными жителями, камчатские деликатесы и влюбляющий в себя бескрайний океан.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Допускается участие детей старше 12 лет.

К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.

Формат нашего путешествия — экспедиционный. Многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения.

Если вы ни разу не ходили под парусами и вообще не были на яхте — не волнуйтесь! Таких у нас большинство, предусмотрено обучение управлению яхтой (при желании). Для опытных морских волков организуем соревнования на вязание морских узлов на скорость и отработку практических навыков.