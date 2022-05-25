Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта

Научиться управлять яхтой, высадиться там, куда не попасть с берега, пропитаться духом свободы

Мы отправляемся туда, где хозяйничает природа, где нет инфраструктуры, высоток и асфальта — только своенравная стихия, прекрасная и вольная.

За время экспедиции вы потренируетесь стоять за штурвалом и управлять парусами, понаблюдаете за нерпами, косатками и морскими котиками.

Мы высадимся в бухте Бечевинская, в которой редко бывают люди, и установим наш флаг.

Вас ждёт богатый и лёгкий улов во время рыбалок, знакомство с коренными жителями, камчатские деликатесы и влюбляющий в себя бескрайний океан.
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Яхтенная экспедиция на Камчатке: сопки, нерпы, два борта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Допускается участие детей старше 12 лет.

К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.

Формат нашего путешествия — экспедиционный. Многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором, исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения.

Если вы ни разу не ходили под парусами и вообще не были на яхте — не волнуйтесь! Таких у нас большинство, предусмотрено обучение управлению яхтой (при желании). Для опытных морских волков организуем соревнования на вязание морских узлов на скорость и отработку практических навыков.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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