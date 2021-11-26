Авто-путешествие в Грозный!

Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» — так говорят местные

Грозный лучше один раз посетить и понять, что ничего общего с названием город не имеет.

В поездке вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о его народе, традициях и нравах — что очень интересно.

Это будет большое и прекрасное путешествие в самое сердце края.
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Переезд

Путь из Кисловодска до Грозного занимает в среднем 4 часа. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

Молодой и современный с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. Увидим Ахмат-Арену, современный стадион с 35 тыс. зрительских мест. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.

После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию).
  • Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.
  • Если у вас есть свой автомобиль, мы можем отправиться в Грозный на нём. В этом случае стоимость экскурсии пересчитывается (подробности в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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