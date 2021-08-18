Через КМВ к плато Бермамыт

Любоваться звездами над Кавказским хребтом и встретить рассвет с видом на Эльбрус

5
1 отзыв
Плато Бермамыт — самая красивая смотровая площадка на всём Кавказе.

Я покажу вам лучшие виды на горы, а также расскажу об истории местности, которую будем проезжать.

В завершение поездки встретим рассвет, который окончательно влюбит вас в Кавказ.
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт
Через КМВ к плато Бермамыт

Что вас ждет

Звёзды Кавказа

Наше путешествие начнется рано утром — мы отправимся по живописной дороге среди гор Кавказского хребта. Мимо нас промелькнут города КМВ, в которых фонари и свет из окон освещают улицы первее солнца. По дороге даже успеем застать звездное небо Кавказа и насладиться горным серпантином.

Рассвет на плато Бермамыт

Поднимаясь все выше и выше по трассе, расскажу вам интересные факты о Кисловодске, КМВ и великом Кавказском хребте, вид на который заворожит вас. Конечной точкой нашего путешествия станет плато Бермамыт — лучшая смотровая площадка Кавказа. С плато вы увидите запоминающийся вид на самую высокую в России — гору Эльбрус и встретите рассвет, который запомнится надолго.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована детям от 3-х лет
  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник Сергей
  • В поездку просим надеть удобную обувь без каблука и надеть куртку от ветра и дождя, а также рекомендуем взять с собой перекус
  • Трансфер на семиместном внедорожнике Mitsubishi Delica или Toyota Hilux включен в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Борис
Борис
Всем привет! Наша команда состоит из двух гидов: Бориса и Сергея. Оба гида возят туристов по горам Кавказа больше 3 лет. Весёлые, общительные ребята, знают много разных, живописных дорог, которые найти незнающему туристу невозможно. Многие маршруты оба гида знают как свои 5 пальцев. Так что заблудиться с ними у вас точно не получится.
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1 реальный отзыв

В
18 авг 2021
Было круто! Классный водитель, он же экскурсовод. Везде катались, всё увидели. Советую)

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