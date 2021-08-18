Что вас ждет

Звёзды Кавказа

Наше путешествие начнется рано утром — мы отправимся по живописной дороге среди гор Кавказского хребта. Мимо нас промелькнут города КМВ, в которых фонари и свет из окон освещают улицы первее солнца. По дороге даже успеем застать звездное небо Кавказа и насладиться горным серпантином.

Рассвет на плато Бермамыт

Поднимаясь все выше и выше по трассе, расскажу вам интересные факты о Кисловодске, КМВ и великом Кавказском хребте, вид на который заворожит вас. Конечной точкой нашего путешествия станет плато Бермамыт — лучшая смотровая площадка Кавказа. С плато вы увидите запоминающийся вид на самую высокую в России — гору Эльбрус и встретите рассвет, который запомнится надолго.

Организационные детали