21 отзыв оставили туристы

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Волшебный Кисловодск

Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена

4.9
21 отзыв
Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Я познакомлю вас с теми местами курортного Кисловодска, после которых невозможно не влюбиться ❤️ в его южную душевность и необыкновенную атмосферу старины.

Вы изучите коллекцию историко-краеведческого музея и побываете в лермонтовских местах, а также исследуете один из крупнейших городских парков 🌳 мира и осмотрите природные памятники с красивыми 🤩 объектами ландшафтной архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск

Что вас ожидает

Истоки Кисловодска
Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года. Я расскажу, как она положила начало будущей жемчужине региона. А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом.

Дорогами вымышленных и реальных историй
Возле дома братьев Бландовых неподалеку от музея вы услышите почти детективную историю 📖 о кефире, пришедшем в мир именно из этих мест. А затем отправимся в ущелье, где вам предстоит повторить путь героев «Княжны Мери» и проехать к Лермонтовской скале. В этом красивом и очень интересном месте в ближайших окрестностях города будет небольшая прогулка 👣 над ущельем. А в завершение экскурсии 🧭 у дворца в районе Ребровая балка поговорим о Матильде Кшесинской, российской артистке балета, с именем которой людская молва навсегда связала старинное здание.

Нарзанная галерея и Нижний парк
Мы также посетим архитектурный памятник 19 века, расположенный в начале Курортного парка, — знаменитую Нарзанную галерею, где поговорим о главном нарзанном источнике города и целебных свойствах воды. Далее будет неутомительная часовая прогулка по старой части Курортного парка, визитной карточки Кисловодска и одного из крупнейших городских парков 🌳 мира. Вы прогуляетесь до Зеркального пруда — шедевра ландшафтного дизайна начала прошлого века. А еще увидите знаменитую Колоннаду и Демона, где снова вспомним Лермонтова.

Кроме того, я покажу наш знаменитый «Пяточок» — центр курортной жизни. А после, снова на машине, вы пересечете историческую часть города, доберетесь до Красных камней и осмотрите еще один объект ландшафтной архитектуры — восстановленную Каскадную лестницу.

Организационные детали

  • Автомобиль — Nissan Qashqai с кондиционером и возможностью установить детское кресло (по запросу)
  • Маршрут совсем не сложный, подходит даже для людей с ограниченными возможностями и маленьких детей
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему пожеланию
  • Рекомендую взять с собой маленькую бутылочку воды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск
Волшебный Кисловодск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
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21 отзыв оставили туристы

Елена
10 октября 2020
Спасибо Ирине за познавательный вечер. Приятный человек, внимательный и предусмотрительный. Учла и погодные условия и то что мы с мамой были после дороги. Аккуратно водит машину. Спасибо.
7 октября 2020
Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию по Кисловодску. Было очень интересно и познавательно, без перегруженности датами и именами, только самые главные даты и люди, без которых невозможно в полном объеме понять историческое развитие и современную жизнь этого прекрасного города. Город действительно волшебный и Ирине удалось нам это показаться.
1 октября 2020
Большое спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию!
1 октября 2020
Экскурсия понравилась, Как первое обзорное знакомство с Кисловодском лучше не придумаешь. Ирина ответила на интересующие вопросы, дала совет, какие из интересных мест Кисловодска стоит посетить и ознакомиться подробнее. Очень удобно, что экскурсия проводилась на автомобиле. Желаю дальнейшего развития и процветания Кисловодску. Как город-курорт и бальнеологический центр КМВ Кисловодск приятно удивил и порадовал. В город хочется вернуться и это очень хорошо.
Любовь
29 сентября 2020
Очевидно было, что Ирина была уставшая, видимо, поэтому ей было неинтересно самой то, что она рассказывала нам. К тому же, вечером город плохо освещен, крепость закрыта - поэтому часть объектов, заявленных в программе, нам просто было не видно и закрыто. Поэтому первое впечатление о городе смазалось. Нужно было предложить перенести поездку на светлое время суток.
27 сентября 2020
Сегодня были на экскурсии "Волшебный Кисловодск" с Ириной И город нам показался действительно волшебным, за что Ирине огромная благодарность: и за интересный рассказ и за грамотно составленный маршрут и за приятное общение Особенно хочется отметить, что Ирина очень грамотный и аккуратный водитель и очень приятный в общении человек
27 сентября 2020
Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию по Кисловодску. Ирина прекрасный гид. Очень хорошо знает историю города видно сразу любит свой город. Советум всем посетить эту экскурсию. ИРИНА ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! ( Елена, Александр, Марина, Руслан. )
27 сентября 2020
Ирина - замечательный гид! За 2, 5 часа мы успели кратко ознакомиться с Кисловодском, увидели главные достопримечательности и попробовали Нарзан. Отдельное спасибо за то, что Ирина показала нам Лермонтовскую скалу. Там было очень красиво! Для знакомства с городом - это лучшая экскурсия!
21 сентября 2020
Были в Кисловодске первый раз, заказали экскурсию, эксурсовод Ирина очень подробно показала исторические места города и Национального парка. Было интересно.
21 сентября 2020
Добрый день. Все прошло нормально. Возможно умнас были завышенные ожидания хотелось бы больше личных историй людей, связаных с Кисловодском.
14 сентября 2020
Большое спасибо Ирине за экскурсию "волшебный Кисловодск"! Чувствуется, что человек обладает широкими знаниями об истории своего города и истории нашей страны, любит свой город. С Ириной было очень легко и приятно общаться. Ещё раз подтвердилось название сайта:"экскурсии от местных жителей"
9 сентября 2020
Все супер, нам очень понравилось! Для вводной обзорной экскурсии идеально. Удобно, что перемещение на авто.
7 сентября 2020
Благодарю, Вас Ирина, за очень интересную и познавательную экскурсию! Кисловодск чудесный город, с интересной историей!! Была в Кисловодске второй раз, жаль, что недолго!! Постараюсь приехать ещё и обязательно закажу Вам экскурсию. !! Успехов Вам в такой интересной профессии. !!
6 сентября 2020
Вчера, 5 сентября 2020 года мы с мамой были на экскурсии "Волшебный Кисловодск". Экскурсию провела для нас гид Ирина. Мы обе сразу же поняли, как знает и любит Ирина свой город. На все наши вопросы об истории, архитектуре, легендах, природе Кисловодска мы получили грамотные и развернутые ответы. Ирина показала нам все чудесные уголки этого, действительно, волшебного города, очень красивое ущелье и познакомила нас с прекрасным Кисловодским парком. Для меня особенно важным было то, что моя 76-летняя мама не устала, ведь Ирина организовала часть маршрута на автомобиле, а если нам хотелось посидеть на скамейке и полюбоваться окрестностями, Ирина позаботилась, чтобы мы отдохнули в тени, в красивых местах. Вот эти моменты заботы и внимания особенно тронули. Вернулись с экскурсии полные прекрасных впечатлений, благодаря именно нашему гиду Ире! Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ирину!
5 сентября 2020
Огромное спасибо Ирине из Кисловодска, за профессионализм, любовь к своей работе и своему городу, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Если нам посчастливится ещё раз побывать в вашем солнечном крае, обязательно запишемся на экскурсию к Ирине и будем рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым. Спасибо вашей компании tripster, мира вам, процветания. Хотелось бы ещё, чтобы были экскурсии по рядом расположенным городам: Пятигорск, Ессентуки и др. С уважением Ирина и Наталия.
Ещё 6 отзывов

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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