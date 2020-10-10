21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Истоки Кисловодска

Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года. Я расскажу, как она положила начало будущей жемчужине региона. А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом.

Дорогами вымышленных и реальных историй

Возле дома братьев Бландовых неподалеку от музея вы услышите почти детективную историю 📖 о кефире, пришедшем в мир именно из этих мест. А затем отправимся в ущелье, где вам предстоит повторить путь героев «Княжны Мери» и проехать к Лермонтовской скале. В этом красивом и очень интересном месте в ближайших окрестностях города будет небольшая прогулка 👣 над ущельем. А в завершение экскурсии 🧭 у дворца в районе Ребровая балка поговорим о Матильде Кшесинской, российской артистке балета, с именем которой людская молва навсегда связала старинное здание.

Нарзанная галерея и Нижний парк

Мы также посетим архитектурный памятник 19 века, расположенный в начале Курортного парка, — знаменитую Нарзанную галерею, где поговорим о главном нарзанном источнике города и целебных свойствах воды. Далее будет неутомительная часовая прогулка по старой части Курортного парка, визитной карточки Кисловодска и одного из крупнейших городских парков 🌳 мира. Вы прогуляетесь до Зеркального пруда — шедевра ландшафтного дизайна начала прошлого века. А еще увидите знаменитую Колоннаду и Демона, где снова вспомним Лермонтова.

Кроме того, я покажу наш знаменитый «Пяточок» — центр курортной жизни. А после, снова на машине, вы пересечете историческую часть города, доберетесь до Красных камней и осмотрите еще один объект ландшафтной архитектуры — восстановленную Каскадную лестницу.

Организационные детали