Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»

На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз

На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз.

Здесь проживает всего лишь 500 человек.

Это место славится своими невероятными пейзажами и горнолыжными курортами.

В Архыз можно приезжать в любое время года — здесь красиво всегда.

Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»

Что вы увидите 🤩

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Гора Кольцо
  • Рим Гора
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Обсерватория Ротанг-600
  • Софийские водопады
  • Софийские Озера
  • Дукинские Озера
  • Казачий водопад
  • Северный Зеленчукский храм
  • Южный Зеленчукский храм

Важная информация:

  • Путь в поселок Архыз пролегает через часть Шелкового пути, посещая красочные достопримечательности, Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы.

Важная информация:

  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Архыз
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
  • Канатные подъёмники, конные прогулки
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций
Место начала и завершения
Кисловодск
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • воду
  • питание
  • тёплые вещи
  • дождевик
  • удобную обувь
  • головной убор
  • рюкзак
  • купальник
  • полотенца.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 07:00

Антон Е.
Антон Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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👥Групповые🧐Авторские🧒Для детейГоры🏡Выездные#Архыз📜История и культура

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