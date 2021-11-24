К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию

Посетить астрономическую станцию в горах Кавминвод и поймать в телескоп объекты на краю Вселенной

Чем выше в горы — тем ближе к звездам! Это ночное путешествие позволит вам дотянуться до небесных светил: если не рукой, то хотя бы взглядом.

Мы отправимся на Кисловодскую астрономическую станцию, где вы сделаете потрясающие фотографии, увидите туманности, сверхновые и пульсары в мощный телескоп и услышите профессиональный рассказ астронома.
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
К звездам Кисловодска: ночная экскурсия в обсерваторию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Обсерватория в горах Кавказа

Астрономическая станция расположилась в 20 км от города, на высоте 2150 метров: здесь практически отсутствует световое загрязнение — идеальные условия для наблюдения за небесными телами. Даже невооруженным глазом вы увидите Млечный Путь и соседнюю галактику, Туманность Андромеды. Сможете со своей фотоаппаратурой подняться на вышку, чтобы сделать эффектные снимки звездного неба. Но самое интересное откроется через линзу профессионального телескопа с 300-кратным увеличением.

Космические факты от астронома

Профессиональный астроном, сотрудник обсерватории, настроит телескоп и поймает для вас в окуляр удаленные от нас сокровища Вселенной: вспышки сверхновых, туманности, пульсары, шаровые скопления. И конечно, не забудет о ближайших соседях — других планетах Солнечной системы и Луне. Небесные тела не останутся для вас незнакомцами: показ у телескопа сопровождается рассказом об особенностях и свойствах каждого объекта.

Организационные детали

  • Дорога до станции от Кисловодска займет около часа. В самой обсерватории мы проведем 1 — 1,5 часа.
  • Трансфер осуществляется на джипе и входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсия может состояться исключительно при отсутствии облаков. Обычно перед выездом в обсерваторию мы заранее узнаем прогноз и при необходимости переносим экскурсию.
  • Телескоп находится практически под открытым небом в горах, поэтому даже летом советуем вам дополнительно утеплиться

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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