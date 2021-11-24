Что вас ожидает

Обсерватория в горах Кавказа

Астрономическая станция расположилась в 20 км от города, на высоте 2150 метров: здесь практически отсутствует световое загрязнение — идеальные условия для наблюдения за небесными телами. Даже невооруженным глазом вы увидите Млечный Путь и соседнюю галактику, Туманность Андромеды. Сможете со своей фотоаппаратурой подняться на вышку, чтобы сделать эффектные снимки звездного неба. Но самое интересное откроется через линзу профессионального телескопа с 300-кратным увеличением.

Космические факты от астронома

Профессиональный астроном, сотрудник обсерватории, настроит телескоп и поймает для вас в окуляр удаленные от нас сокровища Вселенной: вспышки сверхновых, туманности, пульсары, шаровые скопления. И конечно, не забудет о ближайших соседях — других планетах Солнечной системы и Луне. Небесные тела не останутся для вас незнакомцами: показ у телескопа сопровождается рассказом об особенностях и свойствах каждого объекта.

Организационные детали