Об экскурсии

Курортную зону Пятигорска с известным озером «Провал»

В ходе экскурсии с нашим опытным гидом вы посетите г Пятигорск — столицу Северокавказского округа. Увидим историческую часть города с архитектурой царской эпохи. Посмотрите знаменитое озеро Провал, описанное в произведении «12 стульев».

Канатную дорогу к вершине горы Машук

Поднимемся по канатной дороге на вершину Машука, откуда полюбуемся городом с высоты птичьего полета и панорамой Большого Кавказского хребта.

Музей «Домик Лермонтова» и место дуэли

Посетим дом музей Лермонтова, где останавливался поэт незадолго до гибели

и в завершение экскурсии побываем на месте дуэли М. Ю. Лермонтова.