Пятигорск - Лермонтовские места

Увлекательная, культурно-историческая экскурсия в г

Увлекательная, культурно-историческая экскурсия в г.

Пятигорск с посещением памятных мест связанных с великим поэтом М. Ю. Лермонтовым, кроме того посмотрим Провал прославленный Остапом Бендером и поднимемся по канатной дороге на вершину горы Машук.

Выбирайте насыщенную экскурсию в Пятигорск вместе с нашей компанией, совместно с профессиональным гидом мы сделаем поездку для вас незабываемой!
Пятигорск - Лермонтовские места
Пятигорск - Лермонтовские места
Пятигорск - Лермонтовские места
Пятигорск - Лермонтовские места
Пятигорск - Лермонтовские места
Пятигорск - Лермонтовские места

Что вы увидите 🤩

  • Курортную зону Пятигорска с известным озером «Провал»
  • Музей «Домик Лермонтова»
  • Канатную дорогу к вершине горы Машук
  • Место дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова
Об экскурсии
Курортную зону Пятигорска с известным озером «Провал»
В ходе экскурсии с нашим опытным гидом вы посетите г Пятигорск — столицу Северокавказского округа. Увидим историческую часть города с архитектурой царской эпохи. Посмотрите знаменитое озеро Провал, описанное в произведении «12 стульев».
Канатную дорогу к вершине горы Машук
Поднимемся по канатной дороге на вершину Машука, откуда полюбуемся городом с высоты птичьего полета и панорамой Большого Кавказского хребта.
Музей «Домик Лермонтова» и место дуэли
Посетим дом музей Лермонтова, где останавливался поэт незадолго до гибели
и в завершение экскурсии побываем на месте дуэли М. Ю. Лермонтова.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
1 000 ₽
Детский (до 12 лет)
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога 360 рублей
  • Музей «домик Лермонтова» 150 рублей
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда, пятница, воскресенье в 14:00

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