Об экскурсии
Курортную зону Пятигорска с известным озером «Провал»
В ходе экскурсии с нашим опытным гидом вы посетите г Пятигорск — столицу Северокавказского округа. Увидим историческую часть города с архитектурой царской эпохи. Посмотрите знаменитое озеро Провал, описанное в произведении «12 стульев».
Канатную дорогу к вершине горы Машук
Поднимемся по канатной дороге на вершину Машука, откуда полюбуемся городом с высоты птичьего полета и панорамой Большого Кавказского хребта.
Музей «Домик Лермонтова» и место дуэли
Посетим дом музей Лермонтова, где останавливался поэт незадолго до гибели
и в завершение экскурсии побываем на месте дуэли М. Ю. Лермонтова.