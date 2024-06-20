Россия – моя история – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Россия – моя история» в Махачкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
3 500 за человека
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
1 отзыв
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: По субботам в 6:30
29 июня в 06:30
6 июля в 06:30
4 500 за человека
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
24 июня в 07:30
1 июля в 07:30
4 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Россия – моя история»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
  2. Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
  3. Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Россия – моя история" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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