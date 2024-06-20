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Групповая
12 часов
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: По субботам в 6:30
29 июня в 06:30
6 июля в 06:30
4 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Унцукуль - древнее мастерство и живописные виды
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Ежедневно в 07:00
24 июня в 07:30
1 июля в 07:30
4 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Россия – моя история»
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